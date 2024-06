Le patch 1.12 de Elden Ring ajoute Torrent au combat de boss final du jeu

Le patch 1.12 d’Elden Ring ajoute la possibilité pour les joueurs d’invoquer leur monture Torrent lors du combat final.

Dans les jeux Souls, les combats contre les boss sont toujours les plus difficiles à surmonter, et ceux d’Elden Ring comptent parmi les scénarios de combat les plus exigeants. Même les meilleurs streamers comme Kai Cenat ont dû passer des heures à se préparer pour vaincre des ennemis comme Mohg et Malenia.

Le boss final du jeu, la Bête d’Elden, est particulièrement difficile à cause de sa taille imposante et de ses capacités puissantes. Ainsi, les joueurs ont longtemps demandé une fonctionnalité permettant d’invoquer Torrent, le Destrier Spectral, pour esquiver les attaques et se déplacer plus facilement dans la zone.

Maintenant, le DLC Shadow of the Erdtree est sorti avec le nouveau patch 1.12 qui apporte des changements au jeu de base, et les joueurs peuvent invoquer le Destrier Spectral lors du combat contre la Bête d’Elden.

Peu après la mise en ligne du patch, les joueurs se sont précipités pour partager des clips de leur rencontre avec la Bête d’Elden alors qu’ils montaient Torrent.

Un de ces joueurs a dit : « J’ai toujours soupçonné que Torrent devait faire partie de ce combat ».

Un autre a ajouté : « Bordel, je suis surpris qu’ils aient écouté les plaintes. J’adorais déjà ce combat. C’est bien que Torrent termine votre voyage avec vous ».

Un troisième joueur a déclaré : « Enfin ! La pire partie de ce combat, c’est de courir après la Bête d’Elden d’un bout à l’autre de l’arène en permanence ».

Un quatrième a écrit : « J’ai complété le jeu deux fois de plus ces deux dernières semaines pour les succès, avec des amis faisant de même. Cet aspect du combat nous faisait nous taper la tête contre les murs. Content que les futures parties l’aient ».

En plus de pouvoir invoquer le Destrier Spectral lors du combat final, les joueurs peuvent également accéder à cinq nouvelles coiffures, activer ou désactiver les Registres d’Invocation individuels, et bien plus encore avec cette nouvelle mise à jour 1.12 d’Elden Ring.

