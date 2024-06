Elden Ring buff les Bénédictions du Royaume des Ombres pour faciliter le jeu

FromSoftware a publié un nouveau patch pour le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree qui rend le jeu plus facile, mais seulement si vous utilisez l’un de ses systèmes de gameplay.

Dans tout le Royaume des Ombres du DLC d’Elden Ring, le joueur peut trouver des objets appelés Esquilles de l’Arbre-Occulte et Cendres d’Invocation Vénérées. Les Esquilles de l’Arbre-Occulte augmentent vos statistiques, tandis que les Cendres d’Invocation Vénérées améliorent vos Cendres d’Invocation.

Le problème est que certains joueurs ignorent cette mécanique, soit parce qu’ils ne savent pas comment elle fonctionne, soit parce qu’ils n’en trouvent pas assez pour que cela fasse une différence. Ainsi, les combats de boss du DLC d’Elden Ring sont beaucoup plus difficiles pour eux, car le jeu s’attend à ce que vous utilisiez les Bénédictions du Royaume des Ombres.

Un post sur la page officielle Twitter/X d’Elden Ring a annoncé la sortie du patch v1.12.2. Non seulement cette mise à jour résout certains problèmes graphiques sur PC, mais elle ajuste la puissance des Bénédictions du Royaume des Ombres.

Selon les notes de patch : « La courbe de mise à l’échelle de l’attaque et de la réduction des dégâts des Bénédictions du Royaume des Ombres a été révisée ».

Elles précisent ensuite : « L’attaque et la réduction des dégâts ont été augmentées pour la première moitié du montant maximum d’améliorations de Bénédictions, et la seconde moitié sera désormais plus progressive. L’attaque et la réduction des dégâts accordées par le niveau final des améliorations de Bénédictions ont été légèrement augmentées ».

Cela signifie que les joueurs bénéficieront davantage des Bénédictions du Royaume des Ombres pendant les premières étapes du jeu, avant que le processus ne soit légèrement ralenti, avec une augmentation plus importante lorsque vous les maximiserez. Il y a de fortes chances que vous ayez besoin de les maximiser si vous voulez affronter le boss final cauchemardesque du DLC.

Espérons que ce patch rendra Shadow of the Erdtree moins frustrant. Les joueurs se plaignent de la difficulté punitive et injuste du DLC, ils n’ont dorénavant plus d’excuse pour ne pas accepter le cadeau du Royaume des Ombres.

