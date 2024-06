Patch note 1.12.2 Elden Ring Shadow of the Erdtree : buff des Bénédictions, graphismes améliorés…

Le patch v1.12.2 pour Elden Ring Shadow of the Erdtree a été publié et il aborde certains des plus gros problèmes que les joueurs ont rencontrés avec le DLC depuis son lancement.

Cela fait seulement une semaine que le dernier patch d’Elden Ring a été publié. Alors que le dernier comportait de nombreux ajustements à différents aspects du jeu, le nouveau patch se concentre sur les visuels et la difficulté.

Tous ceux qui luttent avec la difficulté brutale de Shadow of the Erdtree voudront télécharger ce patch dès que possible, car il rend le jeu plus facile pour ceux qui recherchent les Bénédictions du Royaume des Ombres. Les joueurs sur PC devraient tout particulièrement se sentir concernés par ce patch puisqu’il apporte des améliorations graphiques et de performance bien nécessaires.

Quoi de neuf dans le patch Elden Ring Ver. 1.12.2

La principale modification concerne les Bénédictions du Royaume des Ombres. En effet, elles sont maintenant plus efficaces à des niveaux d’utilisation plus bas. Bien que cet effet diminue plus tard dans le jeu, les joueurs bénéficieront d’un coup de pouce plus important lorsqu’ils auront maximisé ces bénédictions. Cela se traduit par plus de puissance pour le joueur et ses invocations.

L’autre modification est exclusive à la version PC et concerne les utilisateurs de Ray-Tracing qui provoquait des problèmes de framerate. Ce problème a désormais été résolu.

Fromsoftware

Notes de patch de la mise à jour 1.12.2 de Elden Ring Shadow of the Erdtree

La mise à jour 1.12.2 d’Elden Ring Shadow of the Erdtree est disponible en téléchargement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Steam.

Liste des modifications de calibration de la mise à jour 1.12.2

La courbe de mise à l’échelle des attaques et de la réduction des dégâts des Bénédictions du Royaume des Ombres a été révisée.

L’attaque et la réduction des dégâts ont été augmentées pour la première moitié de la quantité maximale d’ améliorations de Bénédictions , et la seconde moitié sera désormais plus progressive.

, et la seconde moitié sera désormais plus progressive. L’attaque et la réduction des dégâts accordées par le niveau final des améliorations de Bénédictions ont été légèrement augmentées.

La mise à jour de calibration peut être appliquée en se connectant au serveur multijoueur. Si la version indiquée en bas à droite du menu titre n’est pas « 1.12.2 », sélectionnez CONNEXION et appliquez les dernières mises à jour avant de profiter du jeu.

À propos des paramètres graphiques (version PC uniquement)

Un bug confirmé activait les paramètres de Ray-Tracing automatiquement si le joueur avait précédemment chargé des données sauvegardées des versions précédentes du jeu.

Si votre framerate est instable, vérifiez dans les paramètres Système > Paramètres vidéo > Qualité du Ray-Tracing depuis le menu titre ou le menu du jeu pour voir s’il a été involontairement réglé sur ‘ON’. Une fois réglé sur ‘OFF’, le Ray-Tracing ne sera plus activé automatiquement.

Le numéro de version de cette mise à jour indiqué en bas à droite de l’écran titre sera le suivant :

Version de l’application 1.12.2

Version de régulation 1.12.2

Il est requis d’installer cette mise à jour pour jouer en ligne.

Source : Bandai Namco