Le DLC d’Elden Ring contiendra un autre marais empoisonné d’après des fuites

Le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring est presque là et les leaks sont de plus en plus fréquents. Le dernier en date nous donne un aperçu plus détaillé du prochain marais empoisonné ainsi que d’autres lieux époustouflants.

Le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring pourrait bien être l’une des extensions les plus attendues de tous les temps. Après ce qui a semblé être une éternité, FromSoftware a livré une bande-annonce qui a fait vibrer internet avec des spéculations sur de nouveaux types d’armes et des boss potentiels.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plus récemment encore, la bande-annonce de l’histoire nous a donné un aperçu de ce à quoi nous pouvions nous attendre, mais dans le pur style FromSoftware, rien n’a été clairement expliqué. À tel point que les joueurs ne sont même pas certains que les Sites de Grâce apparaîtront dans Shadow of the Erdtree.

Une chose est sûre, c’est que nous aurons un nouveau marais empoisonné, car Hidetaka Miyazaki est à la barre. Nous en avons eu un aperçu dans la première bande-annonce du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, mais de nouveaux leaks postés sur le forum coréen Ruliweb nous donnent de nouveaux détails excitants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

FromSoftware Ce nouveau donjon de marais empoisonné dans le DLC Shadow of the Erdtree pourrait être l’endroit où nous trouverons ce compagnon.

Bien que les images dans le post soient des photos prises sur un écran d’ordinateur qui diminuent un peu la qualité, il y a encore beaucoup à apprendre. La fin de ce nouveau marais empoisonné semble être un nouveau Legacy Dungeon avec un aspect distinctement carien.

Qu’il s’agisse ou non du redouté marais de Malmort (ou Death Blight en VO) dont les fans se sont moqués n’est pas certain, mais l’eau à la base de ce nouveau donjon est définitivement contaminée. Au moins, les fleurs dorées entourant le marais, montrées dans une autre image, ne ressemblent pas aux Herbes chargées de rosée utilisées pour créer les Boules Revigorantes qui guérissent la Malmort. Espérons que ce soit un bon signe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les autres images partagées dans ce leak de Shadow of the Erdtree sont un peu moins sombres. Parmi les points forts, on trouve des cascades à la base du grand arbre tordu montré dans le key art, et un meilleur aperçu de ce pré paisible avec des fleurs lumineuses bleues vues dans les bandes-annonces.

Nous sommes à moins d’un mois du lancement du DLC Shadow of the Erdtree le 21 juin 2024. Alors si ce n’est pas déjà fait, dépéchez vous de vaincre Radahn et Mogh afin de pouvoir découvrir les nouveautés du DLC.