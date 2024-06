Les joueurs d’Elden Ring révèlent comment éliminer Malenia facilement

Alors que les fans attendent le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, Malenia, l’un des boss les plus difficiles du jeu, devient un défi moindre à mesure que les joueurs découvrent sa faiblesse.

Elden Ring a conquis le monde, plaçant FromSoftware sous les projecteurs et remportant de nombreux prix. Seul le futur DLC Shadow of the Erdtree semble pouvoir égaler la qualité du jeu de base, promettant un monde épique et des boss encore plus redoutables à affronter durant la période estivale.

Malenia est connue dans le monde entier pour être l’un des boss les plus difficiles du jeu vidéo. Elle est en tête des classements des boss les plus exigeants, et vous ne rencontrerez aucun joueur d’Elden Ring qui n’ait pas péri face à elle. Bandai Namco a même célébré le premier anniversaire d’Elden Ring en révélant que plus de 325 millions de joueurs sont morts en tentant de vaincre l’Épée de Miquella.

Alors que certains boss d’Elden Ring peuvent être vaincus en utilisant des méthodes alternatives pour éviter les combats difficiles, le boss le plus complexe du jeu, Malenia, semblait invulnérable à de telles stratégies bon marché… jusqu’à maintenant. Le piège ? Vous devez la faire passer à la deuxième phase.

La Lame Blasphématoire est le point faible de Malenia. C’est une arme de foi obtenue en récupérant le “Souvenir du seigneur du blasphème” après avoir vaincu Rykard, Seigneur du Blasphème. Sa compétence d’arme, “Flammes du pillard”, inflige des dégâts de feu et un étourdissement massif tout en vous soignant à chaque coup, ce qui en fait une arme extrêmement puissante pour remettre Malenia à sa place.

Utiliser la Lame Blasphématoire n’est pas une science exacte, comme le mentionne un commentateur du post original qui a des difficultés avec l’arme : « Pendant ce temps, moi avec ma Lame Blasphématoire et ma Larme Imitatrice et sa Lame Blasphématoire se faisant faucher 36 fois de suite : Qu’est-ce qui m’arrive ? »

Fromsoftware La grotesque mais puissante Lame Blasphématoire frappe avec une force incendiaire.

Les joueurs acharnés d’Elden Ring minimisent la légitimité de cette victoire rusée du Sans-Éclat, avec des commentaires comme « Juste après : l’une des armes les plus fortes du jeu est forte. Plus d’infos à 11 heures ». et « La Lame Blasphématoire écrase la plupart des boss. » Quiconque a combattu Malenia peut pardonner à ce joueur d’utiliser des tactiques bon marché.

Les fans ne peuvent qu’espérer ne pas rencontrer un autre boss, tel que Malenia, dans le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, qui sortira le 21 juin 2024. Préparez-vous au pire, Sans-Éclats.