Ce détail du nouveau trailer du DLC d’Elden Ring attise la curiosité des fans

Le nouveau trailer du DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring a poussé les fans du jeu à se demander si les Sites de Grâce apparaîtront dans le Royaume des Ombres.

Elden Ring vient de publier un tout nouveau trailer pour le très attendu DLC Shadow of the Erdtree. Cette bande-annonce donne des indices alléchants sur la guerre invisible qui a englouti le Royaume des Ombres ainsi qu’un meilleur aperçu de Messmer l’Empaleur. Les spectateurs les plus attentifs ont peut-être aussi remarqué un indice supplémentaire sur l’apparition d’un personnage important non présent dans le jeu de base, Saint Trina.

Malgré tout cela, l’une des discussions majeures sur le subreddit Elden Ring se concentre sur un détail apparemment mineur. L’utilisateur Reddit u/JustWASD a évoqué les Runes brillantes qui parsèment le paysage comme ressource potentielle, mais beaucoup sont convaincus qu’elles sont en fait là pour remplacer les Sites de Grâce qu’Elden Ring utilise comme points de contrôle.

La théorie initiale était que ces Runes majeures étaient liées à une nouvelle mécanique de progression qu’Hidetaka Miyazaki a évoquée pour Shadow of the Erdtree. D’autres ne sont cependant pas convaincus et pensent que ces artefacts brillants pourraient être les nouveaux points de contrôle du DLC d’Elden Ring.

« Je suis à peu près sûr que ce seront l’équivalent des Sites de Grâce dans le DLC », a observé un utilisateur. « Exactement, puisque la Grâce n’atteindra probablement pas le Royaume des Ombres », a répondu un autre.

Miyazaki a bien précisé que le Royaume des Ombres est entièrement coupé de l’Entre-terre, cette théorie tient donc la route. L’apparence frappante de ces points de contrôle potentiels excite certains joueurs quant à ce possible changement.

« Est-ce que cela signifie que je pourrai réellement les voir avant d’être dessus ? » a demandé un joueur. Nous ne serions pas opposés à des points de contrôle plus visibles, particulièrement dans des environnements où les Sites de Grâce ont tendance à se fondre dans le décor.

Bien sûr, ce ne sont pas les seules théories concernant ces Runes Majeures flottantes dans le dernier trailer de Shadow of the Erdtree d’Elden Ring. Un joueur plein d’espoir a suggéré qu’elles pourraient être un moyen de répéter les combats de boss, ce qui serait une inclusion bienvenue.

Comme pour tous les nouveaux mystères qui entourent le DLC d’Elden Ring, il ne nous reste plus qu’à attendre pour savoir ce qu’il en est.