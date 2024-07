Comment vaincre Jori, Inquisiteur en Chef dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Elden Ring Shadow of the Erdtree oppose un puissant lanceur de sorts au joueur, car Jori, Inquisiteur en Chef, utilisera sa magie pour vous détruire. Voici comment vous pouvez tuer ce boss sorcier dans son propre repaire.

La plupart des boss d’Elden Ring utilisent un mélange de combat au corps à corps rapide et agressif avec des attaques de sorts à longue portée. Jori est une exception, car son arsenal principal implique des sorts puissants qui sont rapidement jetés sur le joueur.

Jori, Inquisiteur en Chef, est un boss optionnel dans Elden Ring Shadow of the Erdtree. Vous pouvez progresser dans le jeu sans l’affronter. Cependant, tuer ce sorcier vous donnera accès à de nombreuses Runes, de nouvelles armes à utiliser et débloquera une nouvelle région à explorer.

Fromsoftware Le secret pour battre Jori est de réduire la distance tout en évitant ses sorts

Emplacement de Jori, Inquisiteur en Chef

Jori, Inquisiteur en Chef, se trouve dans le donjon des Catacombes de la lumière noire à l’Altus-Occulte. Il se trouve dans la dernière pièce.

Le seul Site de Grâce est près de l’entrée ! Si vous mourez pendant le combat contre le boss, vous pouvez réapparaître à l’état à l’extérieur, mais si vous voulez voyager dans une autre zone, vous devrez à nouveau compléter les Catacombes de la lumière noire pour recommencer.

Fromsoftware Jori se trouve dans le donjon des Catacombes de la lumière sombre

Jori, Inquisiteur en Chef, est l’un des boss les plus faciles de Shadow of the Erdtree. Cela est dû au fait qu’ils ne sautent pas partout comme Spider-Man à un concert des Red Hot Chili Peppers. Une fois la distance réduite, vous avez beaucoup d’opportunités pour frapper ce sorcier et l’abattre.

Le problème est de l’atteindre, car Jori peut lancer de nombreuses Incantations sur le joueur. Ces sorts utilisent le type Sacré, munissez-vous donc de tout équipement que vous avez qui est fort contre le Sacré.

Jori, Inquisiteur en Chef, commencera à lancer des sorts d’arc sur vous en continu dès que vous entrez dans l’arène. Cependant, il y a des tombes à proximité que vous pouvez utiliser comme couverture. Si vous voulez utiliser une invocation, courez immédiatement derrière l’une des tombes pour le faire, car elle vous protégera de la salve d’ouverture.

La prochaine étape est d’approcher le boss. Les sorts les plus courants de Jori sont des arcs sacrés qui volent en ligne droite vers le joueur, et ils sont assez faciles à esquiver. Les sorts plus délicats sont les lumières sacrées qui viennent d’en bas, car vous devrez les esquiver individuellement, les tombes ne vous protégeant pas.

Une fois que vous avez survécu à la salve initiale et invoqué une aide, foncez sur Jori. Bien que Jori ait quelques attaques de mêlée, elles pâlissent en comparaison à tous les autres boss du jeu. Si vous avez survécu à l’offensive de Messmer l’Empaleur, alors vous traverserez Jori facilement.

Fromsoftware Vous devez vaincre Jori pour accéder aux Bois Abyssaux

Une attaque à surveiller consiste en l’invocation par Jori de deux Inquisiteurs qui crachent du feu sur vous. Heureusement, ce ne sont que des illusions et non la réalité. Tranchez simplement celui qui est le plus proche de vous, et il disparaîtra instantanément, vous permettant de traverser et d’éviter l’attaque du second.

Jori n’a pas de Phase 2. Cela signifie que toute votre stratégie doit consister à lui foncer dessus et à insister Si vous maintenez votre offensive et esquivez ses attaques de bâton ridiculement lentes, ce boss tombera rapidement.

Alliés PNJ

Il n’y a pas d’alliés PNJ disponibles pour ce combat. Vous pouvez cependant utiliser des Cendres d’invocation. Lancer une Larme Imitatrice au début du combat facilitera beaucoup les choses.

Faiblesses de Jori, Inquisiteur en Chef

Jori, Inquisiteur en Chef, est sensible au Gel et à l’étourdissement. Grâce à sa relative lenteur, il est facile de cumuler des effets de statut sur lui, donc une arme rapide qui peut infliger des saignements, du poison ou de la pourriture écarlate peut être très efficace, surtout si vous avez une invocation de Larme Imitatrice avec le même équipement.

Récompenses de Jori, Inquisiteur en Chef

Vaincre Jori, Inquisiteur en Chef, récompense le joueur avec les objets suivants :

260 000 Runes

Bâton-lance Barbelé

Plus important encore, vaincre Jori, Inquisiteur en Chef, vous donnera accès à la région des Bois Abyssaux de Shadow of the Erdtree.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.

