Comment monter rapidement en niveau dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Pour atteindre le niveau maximum dans Elden Ring, il est essentiel de farmer des runes, une méthode renforcée par une autre mécanique dans le Royaume des Ombres du DLC Shadow of the Erdtree.

Monter en niveau dans le jeu vous permettra non seulement d’utiliser des armes plus puissantes, mais aussi de survivre plus longtemps en combat et d’augmenter vos dégâts.

Voici donc comment monter rapidement en niveau et devenir plus fort dans le jeu afin de pouvoir affronter tous les boss sans trop de difficulté.

Il y a deux façons de monter rapidement en niveau dans le jeu de base :

Établir un bon circuit de farming des Runes où vous tuez des ennemis et réinitialisez la zone en vous reposant à un Site de Grâce pour pouvoir répéter le cycle autant de fois que vous le souhaitez.

Utiliser des objets qui augmentent vos gains de Runes en battant des ennemis.

Fromsoftware Pour monter en niveau plus rapidement, assurez-vous d’obtenir tous les objets qui augmentent les Runes.

Il existe plusieurs endroits parfaits pour farmer des Runes, et les joueurs devraient se déplacer d’un endroit à l’autre à mesure qu’ils progressent en niveau et en équipement.

Actuellement, la meilleure méthode pour farmer des Runes consiste à équiper des objets tels que le Scarabée d’Or. Quel que soit l’endroit choisi, la quantité de Runes que vous pouvez gagner augmente considérablement avec cet objet.

Contrairement au jeu de base, monter en niveau uniquement avec les Runes ne vous rendra pas plus fort dans le Royaume des Ombres. Pour gagner en puissance, vous devrez débloquer des Bénédictions du Royaume des Ombres en utilisant des Esquilles d’Arbre-Occulte.

Il y a 50 Esquilles au total à trouver, et pour chaque niveau de Bénédiction que vous débloquez, vous recevrez un bonus de dégâts et une réduction des dégâts entrants.

Fromsoftware Les Esquilles de Scadutree sont le seul moyen pour vous de devenir plus fort.

Ces Esquilles d’Arbre-Occulte se trouvent généralement aux endroits suivants :

Devant les Croix de Miquella

Dans les Églises de Marika

Portés par des Morts-Vivants de l’Ombre avec des pots scintillants.

Une fois que vous avez débloqué votre première Esquille d’Arbre-Occulte, vous verrez une nouvelle option dans le menu appelée Bénédiction du Royaume des Ombres. Là, vous pourrez y dépenser toutes vos Esquilles pour débloquer différents niveaux de Bénédiction.

Meilleurs endroits pour farmer des Runes

Caelid

Vous pouvez collecter une énorme quantité de Runes dans Elden Ring en battant les ennemis dans ces endroits :

Rendez visite à Greyholl, Doyenne des Dragons dans Elden Ring et allez au Site de Grâce de Farum. Vous y trouverez des ennemis que vous pouvez attaquer furtivement et dont la récompense pour chaque kill est de 1000 Runes.

Fromsoftware L’emplacement exact du Site de Grâce de Farum est marqué dans l’image.

Palais de Mohgwhyn

Suivez ces étapes pour obtenir 40 000 Runes par minute dans Elden Ring :

Complétez la quête de Varre .

. Utilisez la médaille de Chevalier Pur-sang pour atteindre le Palais de Mohgwhyn .

pour atteindre le . Suivez la rivière d’eau ensanglantée jusqu’à atteindre un Site de Grâce. Activez-le.

Près du Site de Grâce, vous trouverez des Albinauriques endormis, et tuer un seul vous rapportera 2000 Runes. Il y a tout un groupe d’Albinauriques dans la région et vous pouvez les réveiller individuellement par des attaques. La zone a aussi quatre gardes et les tuer n’est pas une tâche difficile en raison de leurs attaques lentes.

Fromsoftware L’emplacement exact du spot de culture des Albinauriques est marqué dans cette image.

La meilleure façon de farmer cet endroit est d’utiliser une arme qui fait d’énormes dégâts de zone. Par exemple, la Lance Sacrée de Moghwyn est une arme merveilleuse à utiliser ici. Tout ce que vous avez à faire est de vous approcher d’un groupe d’ennemis et de déclencher le Rituel de Faveur Sanguine plusieurs fois pour les éliminer tous.

En tout, vous obtiendrez plus de 40 000 Runes en battant les ennemis dans cette région et vous pouvez répéter le processus indéfiniment en la réinitialisant au Site de Grâce.

Les objets suivants augmentent la quantité de Runes que vous obtenez chaque fois que vous abattez un ennemi :

OBJET EFFET COMMENT L’OBTENIR Patte de Volaille Saumure Dorée Augmente les Runes obtenues après avoir vaincu des ennemis pendant environ trois minutes Fabrication Scarabée d’Or Augmente la quantité de Runes obtenues en battant des ennemis Battre deux boss à la fin de la Grotte Désertée à Caelid Crâne de l’Officiant Octroie 20 Runes par coup réussi Sur un cadavre au Plateau Altus Hachoir de l’Officiant Octroie 10 Runes par coup réussi Les ennemis à Dominula, le village aux Moulins, les laissent tomber Faucille de l’Officiant Octroie 10 Runes par coup réussi Rare drop des ennemis à Dominula, le village aux Moulins Râteau d’Os de l’Officiant Octroie 10 Runes par coup réussi Rare drop des Officiants de Dominula, le village aux Moulins

Quel est le niveau maximum dans Elden Ring ?

Le niveau maximum dans Elden Ring est 713 et vous pouvez l’atteindre en augmentant chaque attribut à 99. Une fois que vous avez maximisé chaque attribut, vous ne pourrez plus dépenser de Runes pour monter en niveau.

