Éliminez facilement les Fourneaux avec cette astuce dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Les Fourneaux sont des ennemis d’élite redoutables du DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree et ils peuvent être vraiment difficiles à éliminer. Cependant, ils ont une étrange faiblesse qui peut facilement passer inaperçue.

Vous rencontrerez ces titans imposants dans presque toutes les grandes régions du DLC Shadow of the Erdtree. En raison de leur taille, les Fourneaux sont impossibles à manquer et encore plus difficiles à vaincre. Ils sont extrêmement résistants, difficiles à contourner et possèdent un ensemble de mouvements composés d’attaques balayantes qui peuvent mettre fin à votre partie en deux temps trois mouvements.

Pendant le combat, la plupart des joueurs optent pour une stratégie consistant à attaquer leurs jambes jusqu’à ce qu’ils chancellent, les rendant vulnérables à une attaque critique. Cependant, arriver à son but avec cette méthode peut prendre une éternité et vous devrez esquiver leurs attaques dévastatrices à effet de zone en même temps.

Un moyen plus simple de réduire leur santé a été découvert en explorant le Royaume des Ombres. Rendez-vous à l’entrée principale du Château Noir et examinez les tentes situées sur les murs extérieurs du fort. Vous y trouverez une note dévoilant la faiblesse secrète des Fourneaux. En effet, ces géants de feu peuvent être renversés en utilisant le feu contre eux.

Tout ce que vous avez à faire est de fabriquer des objets comme des Grands Pots de Feu et de les jeter dans le fourneau enflammé de ces géants. Cela inflige des dégâts importants et peut également les faire chanceler. En fonction de votre niveau de Bénédictions du Royaume des Ombres, vous aurez besoin de plusieurs pots, jusqu’à 7 environ, pour que le Fourneau tombe.

Avant de commencer à lancer des pots sur les Fourneaux, vous devrez trouver un point de vue suffisamment élevé qui offre une vue dégagée de la cible. Alternativement, vous pouvez faire chanceler le fourneau jusqu’à ce qu’il tombe, puis jeter le Pot de Feu à courte portée. Si vous avez eu du mal avec ces ennemis colossaux, cette approche vaut vraiment la peine d’être essayée.

Les Fourneaux ne sont que la partie émergée de l’iceberg en ce qui concerne les nouveaux ennemis proposés par Elden Ring Shadow of the Erdtree. Pour rendre les combats contre eux un peu plus faciles, pensez à notamment récupérer l’Espadon de la Solitude dès le début du DLC.

