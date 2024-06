Comment battre le boss Messmer l’Empaleur dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Après avoir envahi le Royaume des Ombres à la recherche de Miquella, vous finirez par affronter son dirigeant despotique. Vous êtes sur le point de livrer une bataille difficile contre Messmer l’Empaleur, mais nous allons vous expliquer comment le vaincre.

Les trailers de Elden Ring Shadow of the Erdtree ayant dépeint Messmer l’Empaleur comme un tyran impitoyable et antagoniste principal du DLC, il est surprenant d’affronter quelqu’un d’aussi crucial si tôt. Néanmoins, le demi-dieu enflammé se tient maintenant entre vous et votre objectif et quelqu’un doit éteindre sa flamme malveillante – voici comment faire.

Fromsoftware Messmer l’Empaleur est le dirigeant du Royaume des Ombres.

Emplacement de Messmer l’Empaleur

Messmer est le boss du troisième donjon de l’expansion et vous attend au sommet (sixième étage) du Château Noir, à l’Entrepôt à Semences, dans sa Chambre Sombre.

Il y a un Site de Grâce à l’entrée de son arène appelé Entrée de la Chambre Sombre.

Une fois reposé au Site de Grâce, entrez dans la pièce sombre pour votre affrontement avec Messmer, le dirigeant du Royaume des Ombres.

Fromsoftware Emplacement de Messmer l’Empaleur

Avant que la bataille ne commence, nous vous conseillons d’équiper certains objets pour vous protéger des dégâts de feu, tels que le Talisman de dragon de feu. Messmer utilise beaucoup d’attaques de feu, donc cela pourrait s’avérer inestimable dans la bataille à venir.

Nous avons trouvé Messmer considérablement plus difficile que les autres boss précédents dans Shadow of the Erdtree, alors avant de l’affronter, assurez-vous d’avoir trouvé des Fragments d’Arbre-Occulte et des Cendres d’Esprit Vénérées pour augmenter vos statistiques.

Si vous avez du mal à réduire la santé de Messmer en dessous de 50%, c’est un signe évident que vous pourriez avoir besoin de booster vos stats en trouvant plus de ces objets dans la nature.

Fromsoftware Messmer n’est pas content de voir ses terres envahies par des partisans de l’Arbre-Monde.

Phase 1 : les flammes de Messmer

Après un dialogue captivant et révélateur, le combat commencera. Messmer fera honneur à son surnom « L’Empaleur » en vous frappant avec sa longue lance. Ensuite, il conjurera une boule de feu et la lancera dans les airs pour vous atteindre.

Elle vous poursuivra mais s’avère assez facile à esquiver, le véritable danger vient de la zone d’effet de la flamme qui éclate sur le sol une fois que la boule atterrit. Roulez hors de la zone de projection et si vous êtes proche de Messmer, frappez-le pendant qu’il se remet de son animation de chute. Si ce n’est pas possible, mettez-vous en position pour attaquer ou préparez-vous à sa prochaine action.

Si vous allez utiliser une Cendre invocation (comme la Larme imitatrice), faites-le dès que vous passez la porte, puis esquivez sa première attaque dès qu’il atterrit. Une fois que vous avez évité la zone d’effet de l’explosion de flammes, vous êtes libre de vous soigner (si vous avez utilisé l’imitatrice) ou d’attaquer.

Son prochain mouvement sera probablement une série de frappes éclair qu’il peut ou non fusionner avec des dégâts de feu. Vous pouvez les bloquer ou rouler de côté, puis rouler en avant pour le flanquer et attaquer son côté exposé. Ne soyez pas trop gourmand avec vos attaques, une fois qu’il se remettra, il vous piquera sûrement à nouveau.

L’attaque la plus mortelle de Messmer est son animation de saisie qui peut entraîner une mort instantanée. C’est lorsqu’il remplit sa main de flammes et court vers vous. Ne paniquez pas en voulant rouler pour vous éloigner, mais gardez la tête froide et écartez-vous bien de son chemin. Vous pourrez peut-être même le contrer lorsqu’il attrape dans le vide et échoue à mener à bien son attaque.

Vos Cendres invocations ou alliés PNJ sont plus susceptibles d’être victimes de cette attaque et cela pourrait les tuer en un coup, donc soyez-en conscient. Ce que nous avons trouvé le plus frustrant, c’est que lorsque Messmer est au milieu de cette animation, il est complètement invincible. Alors, plutôt que de le frapper inutilement, oubliez le bien-être de votre camarade IA et profitez-en pour vous soigner ou vous renforcer.

Une autre de ses attaques les plus mortelles est lorsqu’il jette de la poussière rouge dans les airs avant de l’enflammer pour en faire un mur de flammes. Vous aurez mal si vous le touchez, mais le véritable danger vient de sa combinaison de petits coups qu’il effectuera derrière ce mur de feu. Essayez de courir ou de rouler derrière lui, pour l’éviter et ensuite contre-attaquer.

Si vous chronométrez bien, vous apparaîtrez derrière lui pendant qu’il frappe et il lui faudra un moment pour se remettre de cette animation, ce qui vous donnera une belle opportunité de le frapper avec quelques coups avant de vous éloigner, en toute sécurité.

Il peut parfois faire une autre variante de cette attaque où il enflamme la poussière et saute dans les airs. Si cela se produit, courez de l’autre côté de l’arène, laissez l’attaque se dérouler puis revenez et essayez de le frapper. Ne vous faites pas prendre dans l’explosion lorsqu’il atterrit, les joueurs ayant moins de 40 de Vigueur pourraient être tués instantanément.

Pour ceux qui sont habiles dans l’art de la parade et de la riposte, Messmer y est particulièrement vulnérable dans sa première phase, et réussir une attaque de riposte peut le faire chanceler, vous permettant d’infliger d’énormes dégâts.

Phase 2 : Messmer le Serpent Maléfique

Après une cinématique assez dégoûtante, Messmer se transformera en son véritable soi ; Messmer le Serpent Maléfique, et la deuxième phase du combat commencera.

Fromsoftware Apportez une protection contre le feu pour combattre Messmer.

Messmer est maintenant en colère, ayant sous-estimé un pauvre Sans-éclat auparavant, il sera maintenant beaucoup plus agressif et déterminé à mettre fin à la menace que vous représentez. Il conservera bon nombre de ses attaques de la Phase 1, mais se déplacera plus rapidement et enchaînera ses attaques à des vitesses fulgurantes.

Continuez avec la stratégie décrite ci-dessus, mais préparez-vous à ce que les choses soient plus frénétiques. Comme on pourrait s’y attendre, les mouvements de Messmer font également plus de dégâts et ses attaques de zone couvrent plus de terrain et font même se répandre le feu plus rapidement. Cependant, Messmer a une petite surprise : un énorme serpent qui se lève et tire une boule de feu dans votre direction, cette dernière infligeant des dégâts de zone lorsqu’elle atterrit.

Nous avons trouvé que rouler vers elle était efficace, car l’attaque passait généralement au-dessus de nos têtes si le timing était bon, et nous pouvions alors courir pour éviter le feu qui se propage derrière nous et ainsi infliger quelques coups à Messmer. Lorsque le boss invoque des nuages sombres autour de lui, il planifie une autre attaque de serpent qui se jette en avant. Nous avons trouvé que nous pouvions le bloquer, ou simplement rouler de côté. Attention, ce serpent est vraiment rapide.

Messmer peut également utiliser cette attaque de fumée pour se téléporter, disparaissant puis frappant par en dessous. Si vous le voyez disparaître dans une explosion de fumée noire, courez en avant puis tournez-vous et attaquez une fois que son attaque échoue. Il est vulnérable pendant cette animation et nous avons pu le cribler d’attaques de saignement qui lui ont causé d’énormes dégâts une fois que notre Larme Imitatrice s’est jointe à l’action.

Enfin, il invoquera un grand essaim de serpents et vous aurez l’impression qu’ils sont partout. Esquiver en panique peut être mortel. Il est plus sage de trouver un endroit sûr et de rester immobile jusqu’à la fin de l’attaque. Ensuite, frappez Messmer avant qu’il ne pivote vers la prochaine attaque.

La bonne nouvelle est que Messmer est une cible plus grande dans sa deuxième forme et donc plus facile à frapper. Bien que Messmer frappe fort, il n’a pas beaucoup de santé par rapport à d’autres boss, ce qui rend le combat plus court et plus facile à survivre.

Alliés PNJ

Le Kérastien peut être invoqué pour ce combat. Cependant, son signe d’invocation peut être trouvé au milieu de l’arène pendant le combat, et non à l’extérieur.

Récompenses de Messmer l’Empaleur

Messmer laisse tomber les objets suivants après avoir été tué :

400 000 Runes

Le Souvenir de l’Empaleur

Le Souvenir peut être échangé avec Enia (même si elle est morte maintenant) à la Table Ronde contre la Lance de l’Empaleur ou l’Orbe de Messmer, son puissant sort de feu.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.