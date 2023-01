Les streamers francophones sur Twitch qui ont marqué l’année 2022

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Entre rires, larmes et fails en tout genre, l’année 2022 été rythmée par de nombreux temps forts. Découvrez dès à présent quels sont les streamers qui ont marqué l’année sur Twitch.

Après une année 2020 et 2021 fortement impactée par la pandémie, les créateurs de contenu ont mis les bouchées doubles pour galvaniser leurs communautés en 2022, à tel point que le classement des plus gros pics d’audience réalisés sur Twitch a été chamboulé à de multiples reprises.

Alors que depuis 2021 ZeratoR représentait seul la France dans le Top 20 des plus gros pics d’audience, il a été rejoint en 2022 par Squeezie et Amine qui ont tous deux rassemblé plus d’1 million de viewers sur leur chaîne Twitch. Des coups d’éclat qui ont été réalisé grâce au Grand Prix Explorer et à l’Eleven All Stars, des événements qui ont bouleversé les codes établis.

Et ce n’est que le sommet de l’Iceberg ! En 2022, de multiples événements d’envergure se sont enchaînés sur la plateforme de streaming d’Amazon. Si bien qu’entre le ZEvent de ZeratoR et Dach, le Popcorn Festival de Domingo, le Grand Prix Explorer de Squeezie, l’Eleven All Stars d’Amine ou encore la Pixel War menée de front par Kameto il est difficile de déterminer quels streamers ont le plus marqué cette année 2022. Néanmoins, les statistiques ont parlé.

Les streamers qui se sont illustrés sur Twitch en 2022

Comme chaque année, le compte Twitch Stat’s a partagé sur Twitter les tops de l’année 2022. Sans surprise Kameto occupe à nouveau la première place, suivi de JLTomy et de ZeratoR.

Si la présence de JL Tomy n’est pas une surprise puisqu’il était déjà sur le podium l’an passé, l’absence du French Monster reste percutante, même si elle peut s’expliquer par une baisse d’activité. En effet selon twitchtracker en 2021 Gotaga avait streamé 2352 heures contre 1 422 en 2022.

Pour ce qui est de l’évolution du top 10 des streamers francophones, on remarque la percée d’Amine et de son Eleven All Stars dont beaucoup attendent le match retour.

Après une année 2022 plus que jamais riche en émotions, on ne peut que se demander ce que les streamers mijotent pour 2023.