Les 10 jeux les plus regardés sur Twitch en 2022

2022 étant maintenant derrière nous, découvrez les chiffres définitifs des jeux qui ont été les plus regardés sur Twitch sur l’ensemble de cette année. De la croissance continue de Valorant à la popularité persistante de GTA, League of Legends et Fortnite, nous avons fait le point sur les jeux qui ont dominé l’année.

Comme les années précédentes, une poignée de jeux extrêmement populaires ont mené la charge sur Twitch en 2022. Avec des milliards d’heures de visionnage accumulées, les géants de l’esport, des jeux vidéo en général et du divertissement ont une fois de plus captivé l’attention des fans.

Et que vous soyez un viewer assidu de la plateforme ou un simple amateur d’événements compétitifs, il est presque certain que vous avez regardé une poignée de streams Twitch au cours de l’année dans un certain nombre de catégories.

Mais alors quels jeux ont été les plus regardés sur Twitch tout au long de 2022 ? Découvrez le top 10 ci-dessous grâce aux données fournies par SullyGnome.

10. World of Warcraft

Blizzard Entertainment

World of Warcraft, le MMO à succès de Blizzard, fait son entrée dans le top 10 cette année. Ce jeu emblématique a été revigoré par du nouveau contenu grâce à l’extension Dragonflight, ce qui a permis au MMO d’atteindre le nombre impressionnant de 343 876 361 heures de visionnage sur Twitch.

9. Call of Duty : Warzone

Activision

Si le Battle Royale de Call of Duty s’est encore glissée dans le top 10 des jeux les plus visionnés en 2022, en grande partie grâce à la sortie de Warzone 2 et de sa nouvelle carte Al Mazrah, son temps de visionnage total a énormément chuté, passant de 851 481 372 heures en 2021 à 398 747 729 heures en 2022.

8. Dota 2

Valve

En égalant presque son nombre de viewers enregistrés l’année précédente, Dota 2 a de nouveau été un mastodonte sur Twitch en 2022. Avec 507 078 594 heures de visionnage, il a été le huitième jeu le plus populaire sur la plateforme de streaming l’année dernière.

7. Minecraft

Mojang / Microsoft

Plus de dix ans après sa sortie, Minecraft continue d’être une force absolue dans l’industrie du streaming. Avec 521 336 157 heures de visionnage au total, il s’agit du septième jeu le plus regardé sur Twitch en 2022.

6. Fortnite

Epic Games

Un autre Battle Royale se retrouve dans cette liste, Fortnite, qui reste encore à ce jour un jeu extrêmement populaire. Bien qu’il ait légèrement reculé par rapport à sa quatrième place en 2021, le jeu a tout de même attiré des fans pendant 585 300 670 heures en 2022.

5. Apex Legends

Respawn Entertainment

À mi-chemin, nous pouvons retrouver Apex Legends, le Battle Royale de Respawn qui a atteint de nouveaux sommets en 2022, s’imposant comme le plus populaire du genre sur Twitch. Avec 631 929 500 heures de visionnage, il a dépassé de loin ses rivaux au cours de l’année écoulée.

4. Counter-Strike : Global Offensive

HLTV

2022 a été une nouvelle année d’immense popularité pour CSGO. Le jeu de tir a une fois de plus été un succès sur Twitch au cours de l’année écoulée, générant 673 892 116 heures de visionnage en tant que quatrième jeu le plus populaire sur la plateforme de streaming.

3. Valorant

Riot Games

Le jeu de tir tactique de Riot, Valorant a une fois de plus devancé la concurrence des FPS en devenant le troisième jeu le plus regardé sur Twitch en 2022. Avec 1 106 987 262 heures regardées au total, il est l’un des trois seuls jeux à avoir franchi la barre du milliard l’année dernière.

2. Grand Theft Auto V

Rockstar Games

Le RP étant toujours aussi populaire, GTA 5 a continué de dominer Twitch tout au long de 2022 avec un total de 1 336 292 674 heures de contenu visionnées par les fans de GTA 5 sur Twitch au cours de l’année écoulée.

1. League of Legends

COLIN YOUNG-WOLFF / RIOT GAMES

League of Legends, le MOBA emblématique de Riot, domine ce classement avec une année exceptionnelle. Avec 1 499 478 263 heures de visionnage sur Twitch en 2022, League of Legends a été le jeu le plus regardé sur la plateforme tout au long de l’année.

Et voilà pour la liste des jeux les plus regardés sur Twitch en 2022.