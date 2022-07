Une course de bateau à travers le public, des concerts, retour sur le Popcorn Festival

more

On refait ça l’année prochaine ? #PopcornFestival pic.twitter.com/Br16ncsGz6

Toutefois, avant de clôturer le live, Domingo a profité de toute l’euphorie du moment pour annoncer qu’il y aura de nouvelles éditions du Popcorn Festival, et pourquoi pas même tous les ans.

Le live s’est ensuite terminé aux alentours de 22h, mais pour les personnes sur place, les hostilités ont continué avec les concerts de PLK, Berywam, The Toxic Avenger et ASDEK.

Monsieur Poulpe a ensuite fait une apparition surprise, et a notamment proposé un petit jeu d’alcool qui a énormément fait rire les spectateurs.

Cette émission d’anthologie a réservé de nombreuses surprises aux spectateurs avec notamment des mini-jeux entre les streamers, des affrontements sur Smash ainsi qu’une course en bateau gonflable à travers le public entre Xari et Domingo, qui s’est d’ailleurs plutôt mal terminé pour “le fast”.

La traditionnelle émission Popcorn a ensuite déposé ses valises sur la scène, avec la présence de nombreux streamers tels que Ponce, Mister MV, Xari, Ava Mind, Etoiles, Zack Nani, Baghera Jones et bien plus encore.

Pour les personnes présentes à Montcuq, le show a débuté à 18h avec un concert de Bomel. LittleBigWhale et PV Nova, accompagnés de ZeratoR, Sarah Coponat, Florent Garcia et Camille Bigeaul ont ensuite assuré le spectacle à 19h, heure où le live a débuté sur la chaîne Twitch de Domingo.

Au programme, des concerts réunissant à la fois des streamers ainsi que des rappeurs et DJ ainsi que l’émission Popcorn modifiée à la sauce festival.

Et le 2 juillet, le petit village de Montcuq a accueilli un véritable festival réunissant 4 000 personnes sur place qui ont vécu un événement totalement unique.

Après un sondage Twitter qui a énormément fait débat sur la ville qui allait accueillir le Popcorn Festival, c’est finalement Montcuq qui a été élu par les internautes, pour le plus grand bonheur (et malheur) de certains.

by Ludovic Quinson