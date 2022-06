Top 20 des plus gros pics d’audience jamais enregistrés sur Twitch

more

Vous pouvez retrouver ci-dessous le classement des 20 plus grands pics d’audience jamais atteints sur Twitch, selon Twitch Stats.

Les streamers et les studios de développement l’ont bien compris. C’est pourquoi chaque année ils mettent les bouchées doubles pour organiser des événements d’ampleur, supposés réunir un grand nombre de viewers.

Quoi qu’il en soit, les viewers sont plus que friands de ces moments hors du commun. Dès qu’une compétition d’anthologie se profile à l’horizon, qu’une annonce est teasée par un streamer emblématique de la plateforme, ou qu’un partenariat alléchant se dévoile, d’un même mouvement des milliers de viewers se ruent sur la chaîne où se déroulera les réjouissances en question.

Les viewers qui ont pris l’habitude de se perdre dans les méandres de Twitch le savent bien, sur la plateforme de streaming d’Amazon on peut tomber sur absolument tout, et surtout n’importe quoi. Ce qui offre des moments hilarants, mais aussi parfois des moments bien gênants.

Entre rires, larmes, compétitions endiablées et fails en tout genre, Twitch est l’endroit idéal pour vivre des moments pas comme les autres. Ces temps forts deviennent parfois tellement incontournables que le live dont ils sont issus entre dans la légende de Twitch, en réunissant un nombre incroyable de viewers.

by Dexerto