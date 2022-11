Eleven All Stars – Amine a pulvérisé le record de Squeezie

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que le record établit par Squeezie lors du Grand Prix Explorer semblait être fait pour durer, il a été pulvérisé par Amine et son Eleven All Stars en à peine quelques heures !

Le 8 octobre 2022, Squeezie a fait une entrée des plus remarquées dans le classement des plus gros pics d’audience sur Twitch avec un record qui s’annonçait comme historique. Son Grand Prix Explorer a rassemblé plus d’1 million de viewers sur la plateforme de streaming d’Amazon, pulvérisant le record détenu jusque là par ZeratoR et son ZEvent.

À la surprise générale, il n’aura fallu patienter que quelques semaines avant que ce coup d’éclat ne soit éclipsé par un autre événement, le Eleven All Stars d’Amine.

L’article continue après la publicité

Amine, Twitter La composition de l’équipe française.

Un match France – Espagne qui affole les compteurs

Après une Pixel War qui a plus que jamais exacerbé la rivalité France – Espagne, un parfum de revanche flottait dans l’air. Les streamers français comme espagnols ainsi que leurs communautés étaient avides d’avoir une autre occasion de s’affronter.

Et pour prendre part à une compétition en brandissant les couleurs de son pays, quoi de mieux que de prendre sa revanche sur un terrain de foot ? C’est le pari qu’a pris Amine en organisant un match de foot au stade Jean-Bouin de Paris, devant 20 000 spectateurs.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le moins que l’on puisse dire c’est que le pari est réussi. Les places se sont vendues comme des petits pains et plus d’1,1 million de viewers ont répondu présents sur Twitch.

L’article continue après la publicité

Aminematue, Twitch Les streamers français l’ont emporté 2 à 0 !

À tel point qu’un match retour se profile déjà à l’horizon. En effet, après leur victoire écrasante 2 à 0, Amine a déclaré “Il faut être fair-play, avec DJ Mariio en coulisses avant ce match on parlait déjà d’un match retour. Je pense qu’il va se faire mais DJ Mariio t’as intérêt à nous offrir le Bernabeu”.

Si l’invitation est lancée, reste à voir si l’emblématique stade du Real Madrid accueillera bel et bien le match retour de cette compétition d’anthologie.