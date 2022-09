ZEvent 2022 : les temps forts de l’événement | Top clips Twitch

Alors que le ZEvent 2022 vient à peine d’ouvrir ses portes, l’ambiance est déjà au rendez-vous. À chaque heure qui passe, les regards se tournent vers la cagnotte, tout le monde se demandant quelle somme les streamers vont récolter cette année.

En 2021, les streamers du ZEvent sont parvenus à récolter plus de 10 millions d’euros pour Action contre la Faim, un record qu’ils comptent bien pulvériser au cours de cette nouvelle édition. D’autant plus que pour la première fois de l’histoire de l’événement, cette année, les dons récoltés seront répartis à parts égales entre The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.

Autant dire que le pari est osé, pour ne pas dire insensé ! Cependant, au fil des années, les streamers et les viewers ont prouvé qu’ils ne reculaient devant rien. À vrai dire, les streamers ont beau chaque année battre tous les records établis jusque là, on continue d’être impressionnés par la vitesse à laquelle les dons s’accumulent et vu comment c’est parti, le ZEvent 2022 ne devrait pas faire exception.

En attendant le verdict final, voici une petite sélection des temps forts qui ont rythmé jusqu’à présent cet événement caritatif d’ampleur.

Le concert d’ouverture du ZEvent 2022

Comme lors de la précédente édition, un concert a eu lieu la veille du lancement du ZEvent, de quoi se mettre dans le bain avant le début des hostilités. PV Nova, LittleBigWhale, French Fuse, Berywam, Bigflo et Oli ainsi et Soprano ont mis le feu au Zénith de Montpellier.

1er jour du ZEvent 2022 – vendredi 9 septembre

Le cap des 200 00

Alors que le coup d’envoi vient d’être donner, les dons se multiplient déjà. À 18h19 la cagnotte avait déjà dépassé les 200 000 euros !

“avouons que c’est un peu de la merde”

Le fameux retour de bâton, ou de marteau

Le t shirt incontounable du ZEvent