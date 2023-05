L’arrivée d’Amaru sur Kick met le feu aux poudres

Alors que de plus en plus de streamers abandonnent Twitch pour voir si l’herbe n’est pas plus verte du côté de Kick, l’arrivée d’Amaru sur la plateforme a divisé les internautes.

En 2019, Twitch a vu un certain nombre de ses streamers les plus populaires partir vers d’autres horizons. Si certains ont misé sur YouTube ou Facebook Gaming, la plupart s’étaient laissé séduire par Mixer, la plateforme de Microsoft, qui avait tout l’air d’un nouvel eldorado.

Ce mercato sans précédent avait poussé la plateforme de streaming d’Amazon à passer de nouveaux contrats avec ses streamers les plus populaires afin d’éviter que d’autres visages emblématiques de la plateforme imitent Ninja, Ewok ou shroud.

Quatre ans plus tard l’histoire semble se répéter. Depuis quelques mois les annonces s’enchaînent, de nombreux créateurs de contenu jetant leur dévolu sur Kick. Bien qu’un certain nombre de streamers comme ChowH1 ont préféré partager leur emploi du temps entre les deux plateformes, ce nouveau bras de fer ne cesse de défrayer la chronique, chaque nouvelle manœuvre de Kick et Twitch étant suivie avec attention par les internautes.

Si le partage de revenus avantageux proposé par Kick a été vu d’un bon œil, poussant un certain nombre de créateurs de contenu à envisager de sauter le pas, certains choix comme l’arrivée d’Amaru sur la plateforme ont eu l’effet inverse.

L’arrivée d’Amaru sur Kick sème la discorde

Le 28 mai 2023, Kick a annoncé l’arrivée d’Amaru sur la plateforme de streaming, une décision qui a eu du mal à passer. Alors que de nombreux viewers se ruaient sur sa chaîne pour apporter leur soutien au streamer, d’autres internautes ont critiqué ce choix, rejoints par plusieurs créateurs de contenu qui ont annoncé que cette décision leur ôtait l’envie de passer sur Kick.

En 2022, le streameur s’était retrouvé dans la tourmente. Plusieurs jeunes femmes avaient dénoncé ses agissements sous le hashtag #BalanceTonInfluenceur avec des captures d’écran à l’appui. Plusieurs mois plus tard, le créateur de contenu a pris la parole dans une vidéo intitulée “Le procès d’un fantôme” au cours de laquelle il a réfuté les diverses accusations à son encontre avec des captures d’écran à l’appui.

Cette polémique n’est pas la première que rencontre Kick, dont les débuts n’ont pas été un long fleuve tranquille. Reste à voir quelle influence auront ces débuts mouvementés sur l’avenir de la plateforme.