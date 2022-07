Twitch : TOP 20 des streamers français et francophones les plus suivis

Entre rires, larmes, compétitions et fails en tout genre, le quotidien des viewers de Twitch est rythmé par de nombreux temps forts qui les pousse inexorablement à revenir sur certaines chaînes. Découvrez dès à présent quels sont les streamers français et francophones les plus suivis actuellement.

L’arrivée de titres extrêmement populaires comme Fortnite a grandement profité à Twitch, dont la fréquentation a explosé suite à l’arrivée de personnalités charismatiques telles que Ninja, ou côté français, Gotaga.

Au fil des années, de nombreux titres ont connu un véritable essor sur la plateforme de streaming d’Amazon, propulsant sur le devant de la scène les streamers qui ont su suivre le mouvement. De la même façon de populaires événements tels que le Z Event ou la ZLAN contribuent à consolider la notoriété de certains streamers.

Comme chacun sait, depuis un certain temps Gotaga trône au sommet des streamers français et francophones les plus suivis. Si parfois l’écart entre le french monster et les autres streamers se creuse, à d’autres moment il pourrait avoir du soucis à se faire !

Pour vous faire une idée des streamers français et francophones qui parviennent le mieux à tirer leur épingle du jeu sur Twitch, voici le top 20 des plus suivis, selon Twitch Metrics.

TOP 20 des streamers français et francophones les plus suivis sur Twitch

Place Streamers Followers 1 Gotaga 3 649 760 2 Squeezie 3 569 965 3 SolaryFortnite 2 014 865 4 Locklear 1 835 342 5 LeBouseuh 1 750 672 6 Doigby 1 587 165 7 TheKairi78 1 457 735 8 Domingo 1 442 335 9 ZeratoR 1 437 069 10 Kamet0 1 427 592 11 Sardoche 1 302 971 12 Aminematue 1 100 931 13 Mickalow 1 091 775 14 JLTomy 1 060 910 15 WankilStudio 1 039 722 16 LeStream 1 003 067 17 SkyrrozTV 1 000 500 18 Inoxtag 933 829 19 JLAmaru 914 650 20 Michou_twitch 906 202

Notez que ce classement est encore amené à évoluer au fil des mois et des années qui vont suivre alors nous le mettrons à jour régulièrement !