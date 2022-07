IShowSpeed allume un Pikachu et panique en plein live

IShowSpeed a failli mettre le feu à sa maison en plein stream après avoir allumé un feu d’artifice depuis sa chambre.

Le jeune youtubeur américain IShowSpeed a encore fait le buzz sur internet après un live qui aurait pu mal tourner.

Plus couramment surnommé Speed, la star montante de la plateforme est connu pour ses streams déjantés sur des jeux vidéo comme FIFA et ses réactions hilarantes qui lui ont permis d’atteindre une notoriété mondiale.

Son ascension depuis plusieurs mois est folle et sa chaîne principale YouTube est bientôt proche des 10 millions d’abonnés.

Pour le 4 juillet, jour de l’Indépendance et fête nationale aux États-Unis, Speed avait prévu quelque chose pour divertir les plus de 100 000 viewers de son live, mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

Après un appel vidéo avec le célèbre youtubeur anglais KSI, Speed a décidé d’allumer un feu d’artifice dans sa chambre.

“Je ne pense pas que ça va être si bruyant personnellement” s’est exclamé le streamer avant d’allumer son premier feu d’artifice en forme de Pikachu.

Cependant, le petit Pokémon s’est vite embrasé et a illuminé la pièce de mille feux. Dépassé par les événements, Speed a demandé de l’aide à sa mère en hurlant depuis sa chambre, sous un chat lui aussi en feu…

This dude Speed deadass set off a whole ass firework pikachu IN HIS ROOM BRUH 😭 pic.twitter.com/SANjWhuqjv

— Classify 😼 (@Class) July 4, 2022