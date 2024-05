Un dresseur de Pokémon Go accumule 100 millions de Poussières d’Étoiles sans les utiliser

Pour le joueur moyen de Pokémon Go, 100 millions de Poussières d’Étoiles semble inconcevable. Pour le joueur et YouTuber Billy Lutz, c’est un cap qu’il a déjà franchi dans sa quête pour atteindre un objectif encore plus impressionnant.

Posté sur sa chaîne YouTube The Trainer Club, la vidéo célèbre le passage des huit chiffres aux neuf, mais pas avant que Lutz ait complété quelques rituels mineurs pour faire bonne mesure, c’est-à-dire s’arrêtant intentionnellement à un chiffre près de l’objectif.

Capturer un Keunotor boosté par la météo et apparemment sans intérêt dans une Poké Ball était tout ce dont Lutz avait besoin pour atteindre 99 999 999. Le Pokémon responsable de faire pencher la balance était Osselait qui, une fois ajouté à la banque, permet au « meilleur dresseur du monde », selon un abonné, d’atteindre une somme finale de 100 000 099.

Quête accomplie, n’est-ce pas ? Pas tout à fait.

Lutz précise : « Tout le monde se demande probablement, allez-vous dépenser de la Poussière d’Étoiles dans cette vidéo ? La réponse est non. » Pourquoi ? Simple. « Je dois maintenant économiser encore 10 millions. Je sais que ça semble fou mais je ne veux pas descendre en dessous de 100 millions, c’est mon nouveau repère. »

En plus d’exercer une incroyable maîtrise de soi en ne dépensant pas un seul grain de poussière, le refus de Lutz de se lancer dans une frénésie de dépenses soulève la question de savoir comment il a pu gérer le renforcement des Pokémon entre-temps.

Il n’y a pas de réponse à cela dans cette vidéo, mais il promet de sortir une suite dans le futur dédiée à maximiser autant de Pokémon que possible avec les 10 millions de Poussières d’Étoiles encore à acquérir.

La course pour atteindre ce total commence immédiatement. Lutz se lance dans plusieurs raids Obscurs de Suicune pour renforcer son stock avant de se livrer à une chasse aux shiny réussie. Un exploit en soi sans garantie de succès, surtout si vous êtes malchanceux. Cependant, il existe de nombreuses façons d’augmenter vos chances.

