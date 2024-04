Un joueur de Pokémon Go prend une photo stupéfiante de Pichu

Un joueur aventureux de Pokémon Go a peut-être pris la photo parfaite de Pichu, combinant de magnifiques paysages avec un jeu de mots incroyable pour obtenir un fantastique exploit photographique.

L’un des éléments les plus excitants de l’anime Pokémon a toujours été l’idée de voyager à travers le monde avec vos amis Pokémon, mais malheureusement, à moins d’avoir un camping-car et un chien, cela reste impossible pour beaucoup d’entre nous.

Cependant, un joueur de Pokémon Go a fait de son mieux pour donner vie à ce rêve, prenant une photo en utilisant les fonctionnalités AR de Pokémon Go pour montrer un Pichu au sommet du célèbre site sud-américain du Machu Pichu. Oui, Pichu est au Machu Pichu.

Le joueur de Pokémon Go ‘Powerful_Blackberry2’ a partagé ce post, avec la légende : « Je devais le faire. Je ne suis probablement pas le premier à l’avoir fait. » Puis, il a continué avec le commentaire : « Je suis allé me promener après la journée de la communauté et j’ai trouvé quelques vieux rochers. J’ai pensé qu’ils feraient un bon arrière-plan pour mon Pichu préféré. »

Avec plus de 4 000 votes positifs, le post Reddit prouve clairement qu’il est populaire auprès des fans, beaucoup d’entre eux s’amusant avec le post dans les commentaires ci-dessous.

Une personne a dit : « J’étais confus jusqu’à ce que je voie Pichu. Puis ça a fait tilt, Machu Pichu. » Puis, une autre personne explique qu’elle prévoit de faire la même chose, ajoutant : « J’ai un voyage au Pérou à la fin du mois et j’ai hâte de faire ça, lol ».

Un autre joueur dans les commentaires a déclaré : « Sans mentir, j’ai traversé la maison avec un énorme sourire aux lèvres pour montrer ça à ma femme. » Avant d’ajouter plus tard : « Sûrement que vous avez des enfants, parce que c’est de l’humour de papa de Tier S ».

Qui sait quels autres grands jeux de mots basés sur des lieux attendent là-bas dans le monde pour les joueurs de Pokémon Go, mais après celui-ci, impressionnant, peut-être que la communauté se lèvera pour relever le défi.