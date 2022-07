ZEvent 2022 : Date, streamers, association GoodPlanet et plus…

ZeratoR vient d’annoncer que l’édition 2022 du ZEvent soutiendra l’association GoodPlanet et accueillera un nouveau showcase. Streamers, date et plus, tout ce que vous devez savoir.

Après plusieurs jours d’attente durant lesquels ZeratoR a fait monter la pression concernant son annonce du 4 juillet, le célèbre streamer vient enfin de révéler que le ZEvent 2022 allait bientôt arriver.

Cette nouvelle édition va une nouvelle fois proposer un showcase la veille du lancement de l’événement, et de nombreuses personnalités seront présentes.

Un showcase de prestige

Au casting, nous pouvons notamment retrouver, PV Nova, LittleBigWhale, French Fuse, Berywam, Bigflo et Oli ainsi que Soprano, qui offriront un show de folie à tous les viewers et spectateurs présents sur place.

En effet, 6 000 personnes pourront assister à cet événement musical au Zénith de Montpellier le 8 septembre. La billetterie ouvertera officiellement le 11 juillet à partir de 19h.

Quand aura lieu le ZEvent 2022 ?

Le top départ du ZEvent commencera quant à lui le 9 septembre à 18h et se terminera le 11 septembre.

Cette année encore, les streamers donneront leur maximum sur leurs chaînes respectives afin de collecter le plus de dons possible pour la bonne cause.

Et après, Save The Children, La Croix Rouge, Médecins Sans Frontières, l’Institut Pasteur, Amnesty International et Action contre la faim, les streamers se mobiliseront maintenant pour l’association GoodPlanet qui est une fondation française ayant pour mission de “placer l’écologie au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants“.

Le #ZEvent2022 se déroulera du 9 au 11 septembre ! Plus de cinquante streameurs se mobilisent pour un marathon de 50h au profit de la Fondation @GoodPlanet_ .

Quels streamers seront présents au ZEvent 2022 ?

Cette année, Alexclick, AlphaCast, Altair, AngleDroit, Antoine Daniel, Arkunir, AvaMind, Baghera Jones, Berlu, Blitzstream, Bob Lennon, Bren, CaMak, CarlJr, Ceb, Chap, ChowH1, Dach, DamDamLive, Doigby, Domingo, DrFeelGood, Etoiles, Gius, Gom4rt, Horty, ImsoFresh, Jbzz, Jean Massiet, Jeel, Jiraya, Kenny, Lapi, LeBouseuh, Lege, LittleBigWhale, LRB, Master Snakou, Mister MV, Moman, Mynthos,Narkuss, NBK, Ponce, Rivenzi, Sardoche, Shaunz, Shisheyu, Skyrozz, Skyyart, Tonton, TPK, Trinity, Ultia, Un33d, Wakz, Xari et bien sûr ZeratoR seront tous présents pour cet événement de folie.

Dans les jours à venir, comme chaque année les streamers dévoileront leurs donations goals, de quoi donner un petit coup de pouce à la motivation de leurs viewers et apporter un peu de mordant aux donations.

Vers une restructuration du ZEvent après cette édition

Suite à l’annonce de cette nouvelle édition du ZEvent, ZeratoR a annoncé que le format de cet événement caritatif tel que nous connaissons subira des changements à partir de l’année prochaine.

En effet, ZeratoR souhaite revenir à un événement plus restreint qui regroupe moins de streamers.

Cependant, pour le moment, les détails concernant cette nouvelle formule du ZEvent sont encore très rares.

Mais en attendant, on se donne rendez-vous à partir du 8 septembre pour le showcase et le lendemain pour le grand lancement du ZEvent !