Comment atteindre rapidement le Niveau 50 dans Pokémon Go selon des experts

Atteindre le niveau 50 dans Pokémon Go n’est pas une mince affaire et peut sembler fastidieux pour de nombreux joueurs. Cependant, grâce à quelques conseils d’experts, il existe quelques moyens simples de se préparer à ce processus de montée en niveau et d’atteindre le niveau 50.

Le niveau 50 n’a jamais été conçu pour être un objectif facile à atteindre dans Pokémon Go. Après tout, il ne faut pas s’attendre à atteindre le niveau maximum en quelques mois (bien que certains joueurs dévoués y parviennent). En effet, atteindre ce palier convoité peut sembler extrêmement fastidieux en raison des nombreuses tâches complexes du jeu.

Heureusement, il existe quelques moyens de monter en niveau rapidement, mais cela nécessite une certaine préparation et une compréhension précise des futurs niveaux, de leurs tâches et des événements à venir.

Niantic

Ainsi, pour aider les nouveaux joueurs ou ceux en difficulté, de nombreux fans de Pokémon Go se sont rendus sur Reddit pour partager leurs conseils sur la façon d’atteindre rapidement le niveau 50.

“Commencez à économiser chaque Roucool/Galekid/Étourmi/etc. Obscur dès maintenant. Tout Pokémon Obscur qui coûte seulement 1000 poussières à purifier, gardez-les. Genre une centaine d’entre eux. Vous vous en remercierez plus tard,” a commenté un utilisateur, faisant allusion aux nombreuses tâches ‘Purifier x Pokémon’ que vous rencontrerez au cours de votre parcours.

Un autre joueur a recommandé aux fans de travailler sur leurs Médailles Platine en prévision du niveau 43, où vous devez en obtenir 5.

Parmi les conseils généraux pour les futures tâches de niveau, on trouve :

Économisez autant de Pokémon Obscurs à 1000 poussières que possible.

Planifiez vos Médailles Platine à l’avance.

Ne renforcez pas des Pokémon dont vous n’avez pas besoin.

Faites-vous des Amis, pour échanger des Cadeaux et vous aider

Suivez simplement ces étapes et vous serez en route pour devenir un Maître Pokémon.