Les joueurs de Pokémon Go prouvent qu’on n’est jamais trop vieux pour être un dresseur

Avec des centaines d’animaux vifs et colorés et des personnage principaux qui ont généralement l’âge de 10 ans, il n’est pas surprenant que la plupart des fans de jeux vidéo associent la franchise Pokémon à un jeune public.

Mais, tout comme tout le monde peut apprécier les jeux de société ou les dessins animés, l’audience de Pokémon s’étend à tous les groupes d’âge. Bien que vous voyiez principalement des enfants jouer à Pokémon Go, de nombreux joueurs plus âgés aiment encore se lancer dans les rues et attraper tous les Pokémon.

Cette conversation a été lancée dans un post Reddit, où un joueur de Pokémon Go a demandé aux autres membres de la communauté s’il était “trop vieux” pour jouer et apprécier le jeu.

Expliquant leur inquiétude, la personne a commenté, “Parfois, je me sens trop vieux pour jouer à ce jeu (j’ai 58 ans !) J’espère donc qu’il y a des gens plus mûrs dans cette communauté ?” Heureusement, au lieu de commentaires malveillants, la communauté s’est mobilisée autour de l’auteur du post.

Avec plus de 700 commentaires, des centaines d’autres joueurs de Pokémon Go ont partagé leur âge et leur amour pour le jeu, beaucoup expliquant qu’ils sont dans la quarantaine, la cinquantaine, et certains même dans les 70 ou 80 ans.

L’un des principaux attraits semble être le mélange de jeu et d’exercice, comme l’explique un commentaire, “Ma mère dans la soixantaine aime jouer parce que cela la motive à faire de l’exercice et à marcher. Elle est loin d’être la plus âgée dans notre communauté locale.”

De même, un autre joueur explique comment cela aide sa condition physique, ajoutant, “J’ai 53 ans (presque 54) et je joue pour la même raison. J’essaie de maintenir ma tension artérielle basse.”

Des joueurs du monde entier ont partagé leur expérience avec des joueurs de tous âges, comme l’a dit une personne, “Ici au Japon, il est très courant de voir des gens dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine jouer au jeu.”

En fait, certaines rivalités se sont même ouvertes entre les joueurs de différents groupes d’âge. “Je vis aussi au Japon. Mon ennemi juré à Pokémon Go est une vieille dame, peut-être à la fin de la soixantaine”, explique une personne.

Il continue en ajoutant, “Elle me salue quand je la vois parfois dans notre café de quartier le week-end. Je l’appelle par son nom d’utilisateur, elle m’appelle par le mien. Nous prenons chacun notre tour l’Arène du café.”

Enfin, l’une des histoires les plus impressionnantes de la communauté concerne un octogénaire qui joue encore avidement à Pokémon Go. Un commentaire dit, “Dans ma communauté, j’ai une personne de 82 ans qui joue, conduit et nous emmène (nous les jeunes de 25 ans et plus) lors des jours de Raid dans son minivan et son compte est impressionnant !! Je suis tellement jaloux. Lol.”

En bref, il n’y a pas d’âge pour être un fan de Pokémon ou pour jouer à Pokémon Go !