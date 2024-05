Un live a dévoilé des détails pour la prochaine saison de Pokémon Go

De nouveaux détails sur la prochaine saison de Pokémon Go, “Cieux Partagés”, ont été révélés lors du live stream des Regionals de Los Angeles.

Les Championnats Régionaux de Pokémon ont officiellement commencé à Los Angeles, et les dresseurs ont commencé à s’affronter dans des formats tels que le VGC, le JCC et Pokémon Go.

Avant le début de la compétition du premier jour, les commentateurs Sophia Mei et Jim Lawson ont pris le temps de dévoiler quelques nouveaux détails sur la prochaine saison de Pokémon Go.

Pendant le livestream, les commentateurs ont révélé que la nouvelle saison s’appellera “Cieux Partagés” et commencera officiellement le lundi 3 juin 2024, à 10h00.

Ensuite, les spectateurs ont eu un aperçu de certains changements d’attaques qui seront introduits dans la prochaine saison.

Ébullition aura désormais une chance réduite de baisser l’Attaque du Pokémon adverse. Étincelle verra ses dégâts réduits de six à cinq puissances, et Canon Graine verra sa puissance augmenter de 60 à 65.

Après avoir passé en revue les changements d’attaques, les commentateurs ont abordé certains changements de disponibilité d’attaques. Au total, 25 Pokémon recevront de nouvelles attaques.

Parmi les changements les plus importants, Drattak pourra désormais utiliser l’attaque chargée Vol. Cerbyllin aura accès à la capacité rapide Poudreuse, et Typhlosion pourra utiliser l’attaque chargée Poing-Éclair.

Après la présentation de tous ces changements, les fans ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour partager ce qu’ils attendaient le plus. En particulier, de nombreux joueurs compétitifs étaient satisfaits de la réduction de l’efficacité d’Ébullition.

“Le nerf d’Ébullition est très bienvenu,” a expliqué un dresseur. “C’est un peu triste pour Tentacruel, mais Tartard et Barbicha étaient absolument insupportables.”

D’autres se réjouissaient que Drattak obtienne enfin une attaque de type Vol. “Vol pour Drattak est quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps sur le plan thématique. J’aurais aimé qu’ils lui donnent aussi une attaque rapide de type Vol pour le PVE,” a noté un utilisateur.

Les dresseurs n’auront pas à attendre longtemps avant que “Cieux Partagés” ne commence, car Monde Merveilleux se terminera le 1er juin 2024.