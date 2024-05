Un dresseur de Pokémon Go atteint le Niveau 50 en un temps record

Un nouveau venu dans le jeu mobile populaire Pokémon Go a fait sensation dans la communauté, surpassant même les joueurs les plus expérimentés pour atteindre le niveau maximum en moins d’un an.

Bien qu’il ne faille pas longtemps pour booster votre Pikachu jusqu’à un niveau suffisamment élevé pour battre Ondine, Pokémon Go est un jeu très différent des RPG classiques, avec un système de niveaux très exigeant.

Certains joueurs actifs depuis le lancement du jeu en 2016 n’ont pas encore atteint le niveau maximum de 50, en raison de la grande quantité de points d’expérience (PX) nécessaires. Même en profitant des événements qui ajoutent des bonus de PX, et en faisant des combats régulièrement, atteindre le niveau 50 est une véritable épreuve.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Eh bien, un nouveau joueur de Pokémon Go fait pâlir tout le monde de jalousie et a partagé qu’il avait réussi à atteindre le sommet du jeu, et a atteint le niveau 50 en neuf mois. Le joueur, connu sous le nom de MattmewOrMatt, a partagé une capture d’écran montrant son niveau et sa date de début du jeu, le 2 août 2023.

Les autres fans ont beaucoup de questions, car il est clair que la quantité de travail nécessaire pour atteindre ce niveau est énorme. Une personne a même demandé : « Peut-on supposer que vous avez fait cela à temps plein sans autres obligations ? » Mattmewormatt répond alors dans le fil, en disant : « Non, juste pas d’autres hobbies pendant cette période lol ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est évident que le récent lot d’événements a vraiment aidé le joueur, avec des bonus incluant une PX accrue pour partager des Raids avec des amis, ainsi que des augmentations des niveaux d’amitié. De plus, plusieurs Pokémon comme Groudon et Kyogre ont eu des journées de Raids avec double PX pour les vaincre.

Un autre joueur a demandé à Mattmewormatt si c’était amusant de monter de niveau aussi rapidement, et il a révélé que « pas vraiment ». Le grind est monumental, sans parler du coût probable de la participation à autant de Raids ou d’événements, donc espérons que le joueur puisse maintenant se détendre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le dresseur dit : « Je me suis retrouvé à jouer énormément pendant les heures vedette et de raid pour des choses que je n’utiliserais littéralement jamais simplement parce que c’était de bons PX. J’ai vraiment hâte d’être plus décontracté maintenant et d’apprendre le PVP en détail. »

Bien que nous ne recommandions pas simplement de foncer jusqu’au niveau 50, si vous souhaitez grimper dans les rangs, assurez-vous de consulter notre tableau des XP de Pokémon Go pour savoir quoi faire, avant de découvrir comment passer du niveau 41 au niveau 50.