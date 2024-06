Un fan de Pokémon trouve une technique épique pour chasser les Shiny dans deux jeux à la fois

The Pokémon Company

Un fan de Pokémon et créateur de contenu a découvert une astuce géniale pour chasser les shiny sans les mains, ou même chasser dans deux jeux à la fois.

La chasse aux Shiny est l’un des passe-temps favoris de la communauté Pokémon grâce à l’excitation de tomber sur un monstre rare.

Bien que l’idée de chasser les Shiny puisse être excitante, cela peut aussi devenir une tâche assez ennuyeuse et monotone. Car chasser un Pokémon spécifique peut impliquer de faire des allers-retours au même endroit pendant des heures.

Cependant, un dresseur astucieux pourrait bien avoir optimisé la chasse aux Shiny sans les mains avec une astuce de manette ingénieuse qui lui permettrait même de chasser dans deux jeux simultanément.

Le dresseur en question est le créateur de contenu Pokémon PaPaSea, qui a posté une vidéo rapidement devenue virale sur X. La légende du post disait : “J’ai fait la plus grande avancée de l’histoire de la chasse aux Shiny grâce à Dance Dance Revolution.”

Dans la vidéo, le streamer montre des images de lui-même en train de chasser activement les Shiny dans Pokémon Émeraude tout en filmant sans manette de jeu à la main. Il a baissé la caméra pour révéler qu’il contrôlait le jeu via un tapis de DDR dont chaque bouton était parfaitement configuré.

Pour montrer à quel point l’opération était fluide, il a même navigué dans les menus du jeu en appuyant sur les boutons avec ses pieds.

À la fin de la vidéo, le créateur de contenu a déclaré : “Et de cette façon, je peux tenir ma manette et jouer sur la Switch… et chasser doublement sans avoir à tenir deux manettes, ce qui est tout simplement incroyable.”

Avec le mode portable de la Switch, PaPaSea pourrait efficacement chasser les Shiny dans Pokémon Émeraude avec ses pieds, tout en chassant également dans la Génération 8 ou 9 via la Switch.

Les fans dans les réponses ont adoré l’ingéniosité du streamer. “C’est amusant. C’est une excellente façon de faire de l’exercice tout en chassant les Shiny, car normalement, on reste assis sur la chaise et on bouge à peine…”, a déclaré un dresseur.

D’autres ont exprimé leur surprise devant les efforts que certains joueurs sont prêts à faire pour la chasse. “Les chasseurs de Shiny sont d’une autre trempe,” a dit un autre fan. “Vous êtes tellement drôles et créatifs.”

Espérons que ce dresseur créatif aura de la chance dans ses futures chasses aux Shiny avec DDR.

