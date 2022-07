La Kameto TV domine totalement le Five Club d’Amine : les meilleurs moments

more

Load More

Mais sans plus attendre, découvrez certains des meilleurs moments de cet événement :

LA KAMETOTV N’EST PLUS MAUDITE ON REMPORTE CETTE SECONDE ÉDITION DU #FIVECLUB 🏆 pic.twitter.com/HzifhxFImM

Pour revenir au tournoi en lui-même, la Kameto TV a largement dominé tous ses matchs et a donc remporté assez tranquillement cette deuxième édition du Five Club.

Et dès le début de ce tournoi, les meilleurs (et les pires) joueurs se sont rapidement démarqués des autres. Au sein de la KTV, Alonz s’est distingué comme l’élément fort de l’équipe tandis que des joueurs d’autres équipes ont brillé, mais pas vraiment dans le bon sens.

Le Five Club est un événement sportif organisé par le streamer Aminematue qui réunit de nombreux streamers qui s’affrontent sur un terrain de foot en 5 contre 5.

À l’occasion de la deuxième édition du Five Club organisé par Aminematue, c’est l’équipe de la Kameto TV qui s’est imposée après avoir totalement survolé le tournoi. Retour sur les moments forts de cet événement.

by Ludovic Quinson