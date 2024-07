Les scènes poignantes de l’anime Pokémon qui font encore pleurer les fans aujourd’hui

L’anime Pokémon a peut-être été une aventure visant à vendre des jouets et des jeux vidéo, mais il a tout de même eu des moments qui ont fait pleurer les fans à la maison.

La plupart des épisodes de Pokémon (avant Pokémon, les horizons) suivaient des formats prédéfinis. Généralement, Sacha rencontrait un nouveau Pokémon et combattait la Team Rocket, ou affrontait un dresseur éminent, comme un Champion d’Arène. Ces épisodes mettaient en avant toutes les nouveautés des jeux principaux sortis à l’époque.

La série avait tout de même des moments émouvants, y compris quelques occasions où un personnage disparaissait. Si c’était un Pokémon qui mourait, tout le monde était bouleversé. Si c’était un des méchants qui mourait, tout le monde riait, car il l’avait certainement bien mérité.

Et il y a des moments de l’anime Pokémon qui font encore pleurer les fans à ce jour. Cela a été discuté dans un fil de discussion sur Reddit Pokémon, où les moments les plus tristes ont été revécus.

“Quand Jessie, James et Miaouss ont affronté ce braconnier et son Tyranocif pour laisser Arbok et Smogo s’échapper avec la meute de Smogo et Abo,” a noté un utilisateur, faisant référence au départ des Pokémon originaux de la Team Rocket.

“Au revoir Papilusion”, l’épisode où Sacha et Pikachu pleurent lorsque Papilusion quitte le groupe d’amis, a été mentionné plusieurs fois. Ils se retrouveront tous dans la dernière série de l’anime, avec Sacha reconnaissant son ancien Pokémon grâce au ruban qu’il portait toujours.

“Ça va paraître stupide, mais quand Salamèche a été abandonné dans la première saison, j’étais tellement triste pour lui. Je saute toujours cet épisode maintenant parce qu’il me rend trop triste,” a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit : “L’épisode où Sacha pensait qu’il serait mieux pour Pikachu de vivre avec les sauvages qu’ils avaient rencontrés dans les bois, alors il a essayé de libérer son Pikachu.”

Un utilisateur a mentionné “Mastouffe“, en référence au vieux Pokémon qui est décédé pendant la série Soleil & Lune. Cette histoire est notable car elle s’est déroulée sur plusieurs épisodes et parlait explicitement de la mort, ce qui est rare pour la franchise.

L’aventure de Sacha de Bourg Palette en tant que protagoniste de l’anime Pokémon est terminée, mais Liko et Rhod ont pris la relève pour Pokémon, les horizons. La nouvelle série n’est pas diffusée depuis très longtemps, il faudra donc attendre avant de savoir si elle pourra susciter les mêmes sentiments puissants que sa prédécesseure.