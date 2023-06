Build Sorcier Fouet électrique endgame sur Diablo 4 : Compétences, aspects, parangon…

Le Sorcier Fouet électrique – ou Arc Lash Sorcerer en anglais – est un build redoutable sur Diablo 4. Découvrez les compétences, items, aspects et progression de Parangon pour rendre ce build optimal.

Lorsqu’on pense magie dans Diablo 4, une classe nous vient immédiatement en tête : le Sorcier ! Ce maître des éléments est capable de carboniser ses ennemis, de geler des hordes entières ou encore de déchaîner la foudre.

C’est justement du côté de la foudre que réside le potentiel énorme du Sorcier Fouet électrique. Armé de la compétence de base homonyme et de toutes les synergies qui vont avec, ce build inflige des dégâts de zone colossaux et vous octroie une mobilité exceptionnelles.

Des aspects aux stats en passant par l’arbre des compétences, voici tout ce que vous devez savoir sur le Sorcier Fouet électrique.

Gameplay du Sorcier Fouet électrique

Le Sorcier Fouet électrique va à l’encontre des préjugés de cette classe. Oubliez le mana, les boules de feu à longue portée et l’aspect fragile de l’archétype de classe magique : l’Arc Lash Sorcerer est un personnage résistant, faisant un carnage au cœur de la mêlée avec une simple compétence de base.

Il s’agit d’un build très facile à prendre en main, au potentiel de dégâts conséquent mais surtout à la mobilité exceptionnelle.

Ce build a la particularité de monter des compétences actives sans pour autant les place dans la barre de sorts. Avant de vous expliquer pourquoi dans la suite de ce guide, voici les 6 sorts à placer dans votre barre de raccourcis :

Fouet électrique

Bouclier de feu

Téléportation

Armure de glace

Nova de givre

Courant instable

Points forts et points faibles du Sorcier Fouet électrique

Même le meilleur des builds a ses points faibles sur Diablo 4. Voici à quoi vous devez vous attendre en choisissant de jouer le Sorcier Fouet électrique.

Points forts

L’une des classes les plus mobiles de Diablo 4

Aucune gestion du mana

Excellente combinaison de dégâts et de tanking

Points faibles

Manque de burst malgré l’énorme DPS

Sensible aux contrôles de foule

Aucun dégâts à distance

Arbre de compétences du Sorcier Fouet électrique

Voici les compétences, améliorations de compétences et passifs nécessaires pour optimiser ce build :

Nœud Compétences Passifs Compétences de base Éclair de feu – 1/5 [Enchantement] Fouet électrique – 5/5 Fouet électrique renforcé Fouet électrique étincelant Compétences principales Décharge électrique – 1/5 Décharge électrique renforcée Décharge électrique destructrice Compétences défensives Bouclier de feu – 1/5 Bouclier de feu renforcé Bouclier de feu flamboyant Téléportation – 1/5 Téléportation renforcée Téléportation flamboyante Armure de glace – 1/5 Nova de givre – 5/5 Nova de givre renforcée Nova de givre mystique Dragon de papier – 3/3 Harmonie élémentaire – 1/3 Compétences de conjuration Alignement des éléments – 1/3 Bouclier de mana – 3/3 Protection – 3/3 Compétences de maîtrise Sphère foudroyante – 5/5 Sphère foudroyante renforcée Sphère foudroyante de sorcellerie Flammes intérieures – 1/3 Brasier dévorant – 3/3 Compétence ultime Courant instable Courant instable primordial Courant instable suprême Gel prolongé – 1/3 Gelée blanche – 2/3 Courant continu – 1/3 Électrocution – 3/3 Compétence passive principale Énergie débordante

Si vous ne disposez pas des 58 points de compétence nécessaires (48 points en arrivant au niveau 50 et 10 points grâce au Renom), faites l’impasse sur quelques passifs de dégâts ou de survie, selon vos besoins.

Cette répartition des points de compétence est idéale pour un build à l’itemisation extrêmement optimisée. Si vous n’avez pas environ 50% de chances de critique et 40% de récupération de compétence, nous vous conseillons de monter les passifs Décharge statique et Magie de précision à la place de quelques points dans Sphère foudroyante et Gelée blanche.

Enchantement de compétence

Aux niveaux 15 et 30, le Sorcier peut enchanter une compétence, qui lui octroiera alors un puissant passif. Voici les deux enchantements à sélectionner pour ce build :

Enchantement d’Éclair de feu : Cet enchantement permet aux dégâts des compétences d’appliquer Brûlure. Cet effet n’est pas utile pour ses dégâts, mais plutôt pour activer les effets des dégâts et résistance aux ennemis qui brûlent, ainsi que pour l’excellent passif Brasier dévorant qui boost les dégâts critiques.

Enchantement de Sphère foudroyante : Avec cet enchantement, vos coups de chance pourront invoquer des Sphères foudroyantes. C’est la raison pour laquelle on investit des points dans ce sort sans pour autant le placer dans la barre de raccourcis.

Équipements uniques du Sorcier Fouet électrique

Si vous entrez tout juste dans le endgame de Diablo 4, vous serez ravi d’apprendre qu’aucun équipement unique n’est absolument indispensable pour jouer le Sorcier Fouet électrique.

Néanmoins, vous devriez chercher à obtenir trois de ces objets rarissimes qui peuvent considérablement améliorer l’efficacité de votre build :

Cimier Arlequin (Heaume) PV max % Génération de ressources Bonus à toutes les caractéristiques % Réduction du temps de recharge Passif unique : Vous gagnez [10-20]% de réduction des dégâts. De plus, vous gagnez +4 rangs à toutes les compétences

Habit de l’Infini (Cuirasse) Rangs pour la compétence passive Dragon de papier Bonus intelligence % de dégâts contre les cibles proches % de dégâts contre les cibles sous cet effet : Étourdie(e) Passif unique : Après avoir utilisé Téléportation, les cibles proches sont attirées vers vous et sont étourdies pendant [2-3]s, mais le temps de recharge de Téléportation est augmenté de 20%

Héritage d’Esu (Bottes) L’esquive confère de la vitesse de déplacement pendant 1 s Durée des bonus de sanctuaires Réduction de la durée de l’effet Ralentissement Vitesse de déplacement Vitesse de déplacement avec avoir tué un élite Passif unique : Vos chances d’infliger un coup critique sont augmentée de [15-25]% de votre bonus à la vitesse de déplacement



Aspects et équipements du Sorcier Fouet électrique

Ce build Arc Lash est reconnu comme l’un des plus simples à construire pour une raison : aucun Aspect légendaire n’est absolument indispensable à son bon fonctionnement.

Cela ne signifie pas pour autant que les Aspects ne sont pas importants. En effet, ces derniers augmenteront considérablement votre puissance, et c’est pourquoi les obtenir devrait être votre priorité une fois arrivé en endgame.

Afin de profiter d’un maximum de vitesse d’attaque mais aussi d’un emplacement d’Aspect supplémentaire, il est conseillé de porter deux armes, dont une baguette en main droite.

Voici les Aspects dont vous aurez besoin pour ce build :

Aspect Description À graver sur Dispo Codex Aspect d’accélération (Attaque) Les coups critiques avec les compétences principales augmentent votre vitesse d’attaque de [15 – 25]% pendant 5 s. Main droite, main gauche, gants, Anneau Non Aspect d’arrogance (Attaque) Vous infligez [15 – 25]% de dégâts supplémentaires tant que vous avez une barrière active. Main droite, main gauche, gants, Anneau Non Aspect de tempête grondante (Attaque) Vous infligez [11 – 20]% de dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables tant que vous avez une barrière. Main droite, main gauche, gants, Anneau Oui Aspect de vindicte (Attaque) Les cibles à distance ont 8 % de chances d’être étourdies pendant 2 s lorsqu’elles vous infligent des dégâts. Vous infligez [20 – 40]% de dégâts supplémentaires aux cibles étourdies. Main droite, main gauche, gants, Anneau Oui Aspect expéditif (Attaque) La vitesse d’attaque des compétences de base est augmentée de [15 – 30]%. Main droite, main gauche, gants, Anneau Oui Aspect de désobéissance (Défense) Votre armure est augmentée de [0.25 – 0.50]% pendant 4 s lorsque vous infligez n’importe quel type de dégâts, jusqu’à un maximum de [25.00 – 50.00]%. Jambes Oui Aspect de contrôle (Attaque) Vous infligez [25 – 35]% de dégâts supplémentaires aux cibles immobilisées, étourdies ou gelées. Amulette Oui

Aspects de remplacement

Si vous n’avez pas encore drop les objets uniques nécessaires pour construire la version optimale de ce build, vous aurez besoin de quelques Aspects de remplacement supplémentaires.

Pour vos bottes et votre tête, nous vous conseillons l’Aspect de réussite qui augmentera vos chances d’obtenir un coup de chance lorsque vous avec une barrière et l’Aspect d’abus pour augmenter vos dégâts sur les cibles inarrêtables.

Du côté du torse, on opte évidemment pour l’excellent Aspect de toute-puissance qui confère de la réduction de dégâts après avoir utilisé une compétence de base.

Gemmes à sertir pour le build Sorcier Fouet électrique

Voici les gemmes optimales pour ce build :

Armes : Émeraude royale (Dégâts critique aux ennemis vulnérables)

Émeraude royale (Dégâts critique aux ennemis vulnérables) Armure : Rubis royal (PV max)

Rubis royal (PV max) Bijoux : Crâne royal (Armure)

Stats à prioriser pour le Sorcier Fouet électrique

Parmi les nombreuses stats de Diablo 4, deux sont particulièrement importantes dans ce build : la réduction de temps de recharge et la vitesse d’attaque. La première vous permet d’abuser encore et encore de vos sorts défensifs et utilitaires, et la secondes vous permettra d’infliger plus de dégâts et d’enchaîner toujours plus d’effets dévastateurs.

Voici la liste des stats que vous devez obtenir en priorité sur vos équipements :

Réduction du temps de recharge

Vitesse d’attaque (globale ou compétence basique)

Chances de coup critique

Chances de coup de chance

Dégâts critiques (globaux ou foudre)

Dégâts aux cibles vulnérables / perte de contrôle / brûlure / étourdies…

Réduction de dégâts (globale, ennemis proches, ennemis sous brûlure)

Armure

PV

Plateaux de Parangon et Glyphes du Sorcier Fouet électrique

Les Plateaux de Parangon jouent un rôle essentiel dans la constitution d’un bon build. Voici les meilleurs Plateaux pour le Sorcier Fouet électrique et les Glyphes à utiliser pour obtenir les stats et effets les plus intéressants.

Plateau de départ : Glyphe Exploitation

: Glyphe Plateau d’ Instinct bouillonnant : Glyphe Territoire

: Glyphe Plateau de Destin frigide : Glyphe Renforcement

: Glyphe Plateau d’ Invocation élémentaire : Glyphe Absorbtion

: Glyphe Plateau de Surtension statique : Glyphe Contrôle

: Glyphe Plateau de Chaleur ardente : Glyphe Adepte

Combos et astuces pour le Sorcier Fouet électrique

Le gameplay du Sorcier Fouet électrique est extrêmement simple à prendre en main puisqu’il ne repose pas sur des combos très demandeurs mécaniquement.

Pour initier un combat, contentez-vous d’utiliser Téléportation au milieu d’un groupe d’ennemis, et envoyez instantanément Nova de givre afin de geler tout ce beau monde.

Enchaînez Fouet électrique jusqu’à ce que le groupe d’ennemis est magiquement disparu. Les adversaires résistants comme les élites pourraient sortir de leur glaciation avant leur mort. Dans ce cas, utilisez simplement Armure de glace pour tank les dégâts.

Courant instable est là pour vous donner un petit coup de pouce lorsque vous croisez une foule d’ennemis un peu trop menaçants à votre goût. Puisque votre build vous permet de rapidement récupérer votre ultime, n’attendez pas que la situation soit désesperée pour l’utiliser.

Enfin, Bouclier de feu est votre bouton d’urgence ! Son invulnérabilité vous permettra par exemple de survivre à une attaque dévastatrice que vous n’avez pas eu la présence d’esprit d’esquiver.

Leveling avec le Sorcier Fouet électrique

Le Sorcier Fouet électrique est très efficace avant le niveau 50 également, et peut sans aucun problème vous faire traverser la phase de leveling.

En début de partie, mettez un point dans Boule de feu, et sélectionnez cette compétence comme premier enchantement au niveau 15. Pour le deuxième enchantement, nous vous conseillons d’opter pour Fouet électrique.

