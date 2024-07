L’arrivée de la Saison 5 de Diablo 4 est imminente, avec une mise à jour promettant de nombreuses refontes d’objets uniques et des améliorations de classe. Cependant, les notes de patch de la Saison 5 de Diablo 4 confirment également que de nombreuses fonctionnalités populaires de la Saison 4 resteront présentes.

Le YouTuber Rob2628 a eu accès à certaines notes anticipées du patch de la Saison 5 de Diablo 4 et il a partagé un tableau de ses discussions avec les développeurs pour nous donner un aperçu du patch.

En plus des buffs reçus dans la première série de notes RPT de la Saison 5, le Druide, le Nécromancien et le Sorcier bénéficieront de buffs majeurs. A l’inverse, le Barbare et le Voleur recevront un mélange de buffs et de nerfs pour encourager une plus grande diversité de builds.

Voici donc le pré-patch note de mise à jour de la Saison 5 de Diablo 4

Blizzard Entertainment La Saison 5 de Diablo 4 arrive le 6 août 2024.

Changements généraux de la mise à jour de la Saison 5 de Diablo 4

Le patch de la Saison 5 de Diablo 4 met fortement l’accent sur les changements de confort de jeu, équilibrant la montée en puissance des dégâts de chaque classe, retravaillant plusieurs Uniques et renforçant les classes délaissées ou manquant de diversité et d’exploration de build.

Gardez à l’esprit que ces notes sont loin d’être complètes et qu’elles seront mises à jour et ajustées avant la sortie officielle de la Saison 5 de Diablo 4.

Ces notes sont également un suivi de la série de mises à jour RPT de la Saison 5 qui ont changé considérablement le jeu. Vous voudrez donc lire ces notes pour avoir une vue d’ensemble des changements de la Saison 5.

Changements du Système

Échelle des Dégâts

En raison de la montée en puissance des dégâts plus élevée des Barbares et des Voleurs, qui disposent de plusieurs armes, l’échelle des attributs principaux a été réajustée pour toutes les classes sauf le Barbare.

NOUVELLES ÉCHELLES DES DÉGÂTS PAR CLASSE :

Les Druides reçoivent désormais 1 % de dégâts tous les 8 points de Volonté

Les Nécromanciens reçoivent désormais 1 % de dégâts tous les 8 points d’Intelligence

Les Voleurs reçoivent désormais 1 % de dégâts tous les 9 points de Dextérité

Les Sorciers reçoivent désormais 1 % de dégâts tous les 8 points d’Intelligence

Les Barbares reçoivent 1 % de dégâts tous les 10 points de Force (inchangé)

Hordes Infernales

Plusieurs changements significatifs arrivent pour les Hordes Infernales après la première série de tests du Royaume public de Test, l’équipe de Diablo 4 ayant corrigé des bugs et rendant le mode plus gratifiant.

Augmentation significative des récompenses des Hordes Infernales

Doublement des apparitions d’Éther Brûlant

Les animaux de compagnie ramassent désormais les Éthers Brûlants

Coût des Butins d’Équipement Supérieur réduit : 250 ÉB >>> 60 ÉB

Coût des Butins d’Équipement réduit : 25 ÉB >>> 20 ÉB

Coût des Butins de Matériaux réduit : 25 ÉB >>> 20 ÉB

Temps par vague réduit : 90 secondes >>> 60 secondes

Augmentation du nombre de monstres par vague

Diminution de la santé des boss

Les paliers 9 et 10 arriveront dans le patch de mi-saison de la Saison 5

Objets

Uniques

Les objets Uniques suivants sont universels, les changements spécifiques aux classes seront listés sous les classes associées.

Engeleurs

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 8 % de chance d’obtenir un coup de chance

[NOUVEAU] Jusqu’à 15 % de vitesse d’attaque

[NOUVEAU] Jusqu’à 180 % de dégâts de feu et de froid

[NOUVEAU] Coup de chance : Jusqu’à 40 % de chance d’infliger 4 000 dégâts de froid

[NOUVEAU] Coup de chance : Jusqu’à 50 % de chance de geler les ennemis pendant 2 secondes

Pas vacillant

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Inhérent : Les attaques réduisent le temps de recharge de l’Évasion de 2,5 secondes

[NOUVEAU] Inhérent : L’Évasion accorde X % de vitesse de déplacement pendant X secondes

[NOUVEAU] Jusqu’à 18 % de vitesse de déplacement

[NOUVEAU] Jusqu’à 300 % de dégâts ultimes

[NOUVEAU] Jusqu’à 60 % de résistance à la foudre

[NOUVEAU] Jusqu’à 12,5 % de réduction des dégâts des ennemis proches

Poings du Destin

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à X % de vitesse d’attaque

[NOUVEAU] Jusqu’à X % de coup critique

[NOUVEAU] Jusqu’à 51 % d’obtenir un coup de chance

Manuels de Trempe

Natural Finesse

Le jet max des dégâts contre les ennemis proches réduit : 85 % >>> 55 %

Enchantement

Souffle d’Ange

L’enchantement ne nécessite plus Souffle d’Ange

Psychocage impie

Profane Mindcage est ajouté au jeu de façon permanente et bénéficie également d’un buff. Combiné à l’augmentation du gain d’XP pour abattre les plus grands ennemis, les joueurs en fin de jeu auront plus de facilité à gagner de l’XP rapidement.

Changements de Classe

Barbare

Passifs Clés

Sans contrainte

Bonus de dégâts de Berserking réduit de 100 % à 35 %

Arsenal ambulant

Augmentation des dégâts réduite de 12 % à 8 % par pile de buff

Dégâts réduits de 20 % à 10 % avec les trois piles de buff actives

Bonus de dégâts max : 56 % >>> 34 %

Vitesse d’attaque réduite de 20 % à 10 % avec les trois piles de buff actives

Rage effrénée

Bonus de dégâts réduit : 100 % >>> 45 %

Le coût en furie reste inchangé, signifiant qu’il coûtera 100 % de furie en plus pour faire 45 % de dégâts en plus

Plaits béantes (Retravaillé)

Lorsque vous infligez un saignement, vous avez une chance égale à votre chance de critique d’augmenter le montant du saignement de 70 %(X). Le montant du saignement est augmenté de 100 % de votre bonus de dégâts critiques

[NOUVEAU] Surpuissant un ennemi saignant crée une explosion infligeant 120 % de dégâts de saignement sur 5 secondes

Uniques

Champs écarlates

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 270 de Force

[NOUVEAU] Jusqu’à 500 % de dégâts aux ennemis saignants

[NOUVEAU] Jusqu’à 70 % d’augmentation de la taille de l’explosion de Rupture

[NOUVEAU] Jusqu’à 25 % de réduction du temps de recharge de Rupture

Transe du combat

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 8 % de chance de critique

[NOUVEAU] Jusqu’à 12,5 % de réduction des dégâts des ennemis proches

[NOUVEAU] Jusqu’à +3 sur Frénésie

[NOUVEAU] Jusqu’à +6 sur Duelliste

Les 100 000 Pas

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] L’Évasion accorde 10 % de vitesse d’attaque pendant X secondes

[NOUVEAU] Jusqu’à 18 % de vitesse de déplacement bonus

[NOUVEAU] Jusqu’à 7 % de vitesse de déplacement bonus par pile de Walking Arsenal

[NOUVEAU] Jusqu’à 60 % d’augmentation de la taille de Ground Stomp

Manuels de Trempe

Le Manuel de Protection du Barbare a été supprimé

Druide

Compétences

Rocher

Dégâts augmentés : 46 % >>> 70 %

Morsure rabique

Se propage 50 % plus rapidement

Hurlement sanglant

Désormais étiqueté comme une compétence de Cri

Passifs Clés

Tempête parfaite

Dégâts augmentés : 30 % >>> 40 %

Puissance tectonique

Chance de proc de base augmentée : 5 % >>> 10 %

Aspects

Aspect de la Bête trouble

Dégâts max augmentés : 40 % >>> 55 %

Aspect de représailles

Dégâts max augmentés : 30 % >>> 35 %

Aspect équilibré

Génération d’Esprit augmentée de 20 % à 50 %

Aspect de conduction runomancienne

Des changements sont prévus, mais les détails ne sont pas encore révélés

Aspect d’activité sismique

N’ajoute plus de temps de recharge à Pointe de Terre

Aspect des griffes de la tempête

Dégâts max augmentés : 30 % >>> 40 %

Défense de Björnfang

Deviendra une bague au lieu de gants

Paragon

Foudroiement

Cap de bonus de dégâts de tempête augmenté : 40 % >>> 60 %

Instinct de survie

Cap de dégâts de Werebear augmenté : 50 % >>> 60 %

Dévastation terrestre

Bonus de dégâts critiques des dégâts terrestres augmenté : 40 % >>> 60 %

Nécromancien

Compétences

Prélèvement

Chances d’obtenir un coup de chance : 33 % >>> 50 %

Afflux Sanguin

Chances d’obtenir un coup de chance : 12 % >>> 20 %

Vague de Sang

Chances d’obtenir un coup de chance : 20 % >>> 50 %

Éclats d’os

Chances d’obtenir un coup de chance : 17 % >>> 30 %

Vrilles nécrophages

Chances d’obtenir un coup de chance : 20 % >>> 30 %

Décomposition améliorée

L’explosion peut désormais déclencher des effets de coup de chance

Saignée

Chances d’obtenir un coup de chance : 35 % >>> 50 %

Fauchage

Chances d’obtenir un coup de chance : 17 % >>> 30 %

Sectionneur

Chances d’obtenir un coup de chance : 25 % >>> 40 %

Aspects

Aspect d’explosion osseuse

S’accorde désormais avec l’augmentation de taille du Path of Trag’Oul Unique

Aspect de la Faucheuse intraitable

Temps de recharge minimum réduit : 7 secondes >>> 6 secondes

Paragon

Bain de Sang

Dégâts surpuissants augmentés : 35 % >>> 70 %

Dîme de sang

Dégâts augmentés : 5 % >>> 10 %

Cap de dégâts augmenté : 30 % >>> 50 %

Manuels de Trempe

Subtilité de sang

Dégâts de sang augmentés : 55 % >>> 80 %

Augmentation des dégâts surpuissants de sang : 85 % >>> 105 %

Dégâts en étant Fortifié augmentés : 55 % >>> 80 %

Subtilité de l’ombre

Dégâts des ombres sur la durée augmentés : 75 % >>> 90 %

Dégâts des ténèbres augmentés : 55 % >>> 80 %

Uniques

Braies d’artisan du sang

Affixes des objets changés et retravaillés :

Augmentation max des dégâts de l’orbe de sang : 17,5 % pendant 4 secondes >>> 135 % pendant 4 secondes

[NOUVEAU] Jusqu’à 1200 de Vie

[NOUVEAU] Les orbes de sang restaurent jusqu’à +12 d’Essence

[NOUVEAU] Jusqu’à +3 Esprit d’Os

Hurlements des profondeurs

Affixes des objets changés et retravaillés :

Chances max d’obtenir un coup de chance augmentée : 11 % >>> 12 %

Vitesse d’attaque du cadavre augmentée : 17,5 % >>> 35 %

[NOUVEAU] L’explosion de cadavres effraie et ralentit pendant 0,5 seconde

[NOUVEAU] Jusqu’à +4 à Explosion de cadavre

Le Mur vigilant

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 3000 d’Armure

[NOUVEAU] Jusqu’à 35 % de durée bonus de Tempête d’Os

[NOUVEAU] Jusqu’à 8 % de réduction du temps de recharge

[NOUVEAU] Jusqu’à +2 aux compétences d’os

Voleur

Compétences

Rafale

Dégâts augmentés : 94 % >>> 130 %

Chances d’obtenir un coup de chance : 15 % >>> 20 %

Uniques

Ouragan

Affixes des objets retravaillés et changés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 18 % de vitesse de déplacement

[NOUVEAU] Jusqu’à 55 %

[NOUVEAU] Jusqu’à +4 Barrage

[NOUVEAU] Jusqu’à +2 Malice

Ne provoque plus de renversement, seulement un assommement

Ce dernier peut sembler un nerf, mais c’est en fait un buff permettant aux ennemis de rester dans la zone de dégâts de Barrage au lieu d’être expulsés.

Des yeux dans la nuit

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 1 400 de vie maximum

[NOUVEAU] Jusqu’à 300 % de dégâts ultimes

[NOUVEAU] Jusqu’à 15 % de réduction des dégâts des ennemis affectés par les compétences de piège

[NOUVEAU] Jusqu’à +4 à Après-Coup

Chevalière de sabotage

Affixes des objets retravaillés :

[NOUVEAU] Jusqu’à 275 % de dégâts des grenades

[NOUVEAU] Jusqu’à 42 % d’augmentation de la taille des grenades assommantes

[NOUVEAU] +1 énergie lorsqu’une grenade assommante explose

[NOUVEAU] Jusqu’à 8 % de réduction du temps de recharge

Paragon

Abus de faiblesse

Ne tue plus les élites

Aucun témoin

Cap des dégâts des compétences ultimes augmenté : 35 % >>> 45 %

Durée augmentée : 8 secondes >>> 10 secondes

Sorcier

Compétences

Toutes les compétences de base et de maîtrise ont été buffées entre 15 % et 20 % dans la Saison 5, augmentant les dégâts du Sorcier dans l’ensemble.

Hydre

Dégâts augmentés : 16 % >>> 18 %

Armure de glace

Barrière augmentée de 40 % à 56 % de votre vie maximum

Passifs

Chaleur

Guérison augmentée

Alignement des éléments

Cap de réduction des dégâts augmenté de 40 % >>> 60 %

Bouclier de mana

Réduction des dégâts augmentée : 8 % >>> 10 %

Passifs Clés

Combustion

Bonus de dégâts des effets de brûlure augmentés : 40 % >>> 60 %

Fracas

Dégâts augmentés : 30 % >>> 45 %

Ne reçoit plus de bonus de dégâts de sa propre explosion

Aspects

Aspect des esquilles d’énergie

Dégâts max augmentés : 25 % >>> 40 %

Aspect Conduit axial

Changements confirmés

Aspect Bâtonnet d’éclair

Refonte confirmée

Aspect du voile de neige

Refonte confirmée

Paragon

Instinct bouillonnant

Cap des dégâts augmenté : 40 % >>> 80 %

Reçoit 1 % de dégâts pour chaque 25 points d’intelligence >>> 20 points d’intelligence

Conduction incessante

Cap des dégâts augmenté : 60 % >>> 120 %

Reçoit 3 % de dégâts en plus pour chaque 20 points d’intelligence >>> Reçoit 2 % de dégâts en plus pour chaque 20 points d’intelligence

Invocation élémentaire

Cap des dégâts augmenté : 30 % >>> 60 %

Reçoit 5 % de bonus de dégâts total avec le feu, la foudre et le froid >>> Reçoit 10 % de bonus de dégâts total avec le feu, la foudre et le froid

Destin frigide

Cap des dégâts augmenté : 30 % >>> 60 %

Reçoit 10 % de bonus de dégâts total avec le froid >>> Reçoit 20 % de bonus de dégâts total avec le froid

Chute de glace

Dégâts augmentés : 18 % >>> 25 %

Chaleur ardente

Cap des dégâts augmenté : 30 % >>> 60 %

Reçoit 10 % de bonus de dégâts total avec le feu >>> Reçoit 20 % de bonus de dégâts total avec le feu

Uniques

Conduit axial