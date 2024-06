Le buff de cette classe déjà OP de Diablo 4 laisse les joueurs perplexes

Le patch 1.4.3 de Diablo 4 a apporté des buffs significatifs à une classe en particulier, laissant certains joueurs perplexes et d’autres envieux. Alors que le débat fait rage pour déterminer quelle classe a bénéficié de ces améliorations, la question demeure : ce buff était-il vraiment nécessaire pour équilibrer le jeu ?

La classe en question ? Celle du Barbare. Compte tenu de la grande variété de types d’armes que les Barbares peuvent utiliser, que ces types d’armes soient exclusifs à la classe ou non, il est difficile d’imaginer cette classe ne pas avoir un avantage sur les autres en termes de polyvalence.

Ceci est particulièrement vrai lorsque l’on considère à quel point il est facile de se faire tuer en un seul coup dans la Saison 4 et à quel point les Barbares sont naturellement résistants aux dégâts.

Cependant, bon nombre des builds les plus puissants du jeu sont des builds de Barbare. Aux côtés du Voleur, ces deux classes composent certains des runs de la Fosse les mieux classés du jeu, pouvant atteindre les niveaux 140 et 150 avec plusieurs classes dans les mains de joueurs experts.

Bien que la meilleure classe de Diablo 4 soit finalement subjective, le fait que le Barbare soit si efficace en fin de jeu avec une variété de builds différents le fait vraiment ressortir du lot.

Cela, combiné avec un processus de leveling facile et la capacité à s’imposer en endgame même sans un build optimisé, en fait un candidat de choix pour la meilleure classe polyvalente du jeu.

Et, avec le patch 1.4.3, sont arrivés des tas de boosts et buffs visant à faire du build Tourbillon du Barbare l’un des meilleurs du jeu, en plus des builds déjà puissants comme Frappe/Entaille, et Épines.

À l’inverse, d’autres classes comme le Sorcier et le Druide n’ont pas beaucoup d’options viables dans les niveaux supérieurs.

Et, bien que tout le monde ne pense pas que le Barbare doive être nerf, le sentiment général de la communauté est qu’il est difficile de ne pas sentir que les autres classes sont ignorées alors que le Barbare est mis sur un piédestal.

« Avec ne serait-ce que 50 % de ce que le Barbare possède, les joueurs peuvent toujours écraser les Druides et les Sorciers qui n’utilisent pas le build Immortel en un éclair », a affirmé le posteur original.

« Il y a tellement de builds de Barbare très faciles à faire et ils sont tous très puissants », a déclaré un autre joueur. « Bien sûr, vous n’obtiendrez pas le monstre à plus de 500k PV qui tue tout avec des Épines, ni ce que Rob concocte avec son super équipement, mais il existe une multitude de builds accessibles pour les Barbares, les Voleurs et les Nécros qui peuvent aller très loin ».

Alors que le Barbare a plusieurs builds capables de traverser le contenu le plus difficile de Diablo 4, d’autres classes sont laissées de côté.

« Je suis content d’atteindre 3 millions avec mon Sorcier Blizzard et de me faire tuer en un coup au niveau 60 de la Fosse avec un bon équipement lol », a déclaré un joueur.

Cela sans mentionner le Druide, une classe que de nombreux joueurs de longue date estiment être condamnée dans la Saison 4. Cependant, ceux qui sont plus optimistes n’ont rien contre le fait que les joueurs de Barbare obtiennent un autre build qui tient la route, tant que les autres classes bénéficient du même traitement et que tout le monde s’amuse davantage avec le jeu.

« Ne regardez pas le Barbare en demandant des nerfs, demandez plutôt à ce que les autres classes obtiennent des boosts et deviennent aussi puissantes ! »