Diablo 4 : Une « mise à jour vraiment importante » arrive, mais il y a un hic

Le développement de Diablo 4 se poursuit et les développeurs promettent un changement énorme dans le système de butin du jeu. Malheureusement, il y a un hic.

Diablo 4 a fait des progrès considérables depuis la Saison de la Malveillance. La Saison du Sang actuelle a apporté de grands changements dans le contenu et modifié la perception des joueurs.

Les nouvelles fonctionnalités, comme la chasse des boss endgame et les évènements saisonniers de la Récolte de Sang, ont abordé certains problèmes majeurs signalés par les fans.

Ne se reposant pas sur leurs lauriers, l’équipe de développement de Diablo 4 travaille d’arrache-pied sur d’autres changements. Lors d’un récent Campfire Chat, ils ont teasé des changements pour les systèmes de butin du jeu. Les joueurs sont excités mais ils devront malheureusement être patients et attendre 2024.

Les développeurs de Diablo 4 s’attèlent à apporter de nouveaux changements très attendus

Reconnaissant certains problèmes existants avec l‘itemisation et les butins dans Diablo 4, le directeur associé du jeu, Joseph Piepiora, a donné quelques indices sur les changements. Il a plus parlé de la philosophie adoptée par l’équipe pour diriger la refonte plutôt que le changement.

« Ce à quoi nous voulons penser davantage en entrant en 2024, c’est que les objets soient vraiment le début d’un nouveau départ. », a expliqué Piepiora. « En tant que joueur, vous voulez pouvoir obtenir un objet et dire ‘C’est génial, j’ai hâte de faire X, Y, et Z et le rendre vraiment important’ ».

Actuellement, la personnalisation du butin dans Diablo 4 est un peu limitée. En effet, les joueurs ne peuvent changer qu’une seule statistique sur un objet. Piepiora a suggéré que l’équipe se concentre sur des moyens d’élargir cela. Ainsi, cela réduira le temps que les joueurs passent à trouver des équipements intéressants.

« Si Diablo est un jeu où il faut tuer des monstres et obtenir du butin, alors tuer des monstres se porte bien en ce moment. », a-t-il déclaré. « Je pense que l’obtention de butin est là où nous pourrions apporter des améliorations. Nous devons nous assurer que cela tient sa part du contrat ».

La refonte du butin de Diablo 4 arrivera rapidement

Le directeur du jeu Joe Shely a révélé que cette refonte du butin arriveraient dès la Saison 3, en janvier. En lisant entre les lignes, il semble que les changements majeurs seront réservés pour une saison ultérieure.

De plus, Shely a expliqué que le déploiement petit à petit de ces fonctionnalités n’est pas une tactique de retardement. En effet, elles ont d’ores et déjà été testées avec les créateurs de contenu sponsorisés de Diablo 4. « Il s’agit plus de bien faire les choses que de les garder secrètes », a expliqué Shely.

Enfin, il a dit aux joueurs de s’attendre à plus de détails sur ces nouveaux systèmes l’année prochaine.

Pour plus de contenu sur Diablo 4, consultez nos guides :

