Comment obtenir l’épée “Le Grand-Père” sur Diablo 4

L’épée Le Grand-père est l’une des armes les plus recherchées de Diablo 4, mais c’est également l’une des plus rares. Si vous voulez mettre la main sur cet objet Unique, voici la marche à suivre.

Comme la plupart des joueurs le savent, terminer la campagne de Diablo 4 n’est que le début de l’aventure à Sanctuaire, après avoir passé ce cap, un tout nouveau chapitre commence. Dès lors, de nouvelles activités chargées d’adrénaline arrivent sur le devant de la scène comme les World Boss, les Donjons du Cauchemar sans oublier l’Arbre des Murmures.

L’article continue après la publicité

Pour survivre à ces nouveaux défis, les joueurs devront optimiser leur équipement et miser sur les meilleures armes possibles. L’insaisissable épée Le Grand-père est l’une des armes les plus mortelles trouvées dans le jeu, mais c’est également l’une des plus rares. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Qu’est-ce que l’épée Le Grand-père dans Diablo 4 ?

L’épée Le Grand-père est une arme Unique qui se classe parmi les six objets les plus rares de Diablo 4. Il a fallu attendre jusqu’au 28 juin, plus de trois semaines après le lancement de Diablo 4, avant qu’un joueur la trouve et confirme enfin ses statistiques.

L’article continue après la publicité

Les personnages de n’importe quelle classe peuvent manier l’épée Le Grand-père, ce qui en fait l’une des armes les plus désirables. Bien qu’il soit clairement très difficile à trouver, l’effort en vaut la peine quand on voit à quel point cette épée à deux mains est puissante.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Statistiques de l’épée Le Grand-père

Puissance de l’objet : 820+25

2740 Dégâts par seconde

2192-3288 points de dégâts par coup

1.00 attaque par seconde (Arme lente)

+52,5% de dégâts critiques

+69% de dégâts

+72 à toutes les caractéristiques

+3.526 au maximum de vie

Ignore les pertes de durabilité

Vos dégâts critiques sont augmentés de 84%.

Les autres propriétés de cette arme peuvent conférer des bonus supérieurs à la normale.

L’épée Le Grand-père ne peut être obtenue qu’à partir du Niveau de Monde 4, soit à partir d’un coffre ou en éliminant des adversaires de niveau 85 ou plus. Ainsi, il n’y a aucun moyen sûr d’obtenir cette arme inestimable.

Cependant, vous pouvez accroître vos chances en farmant les activités d’endgame où les objets Uniques ont le plus de chance de tomber, comme les Donjons Cauchemardesques, les Boss Mondiaux, ou les Vagues Infernales.

L’article continue après la publicité

La bonne nouvelle c’est que l’épée Le Grand-père est garantie de tomber à 820 de puissance, donc peu importe combien de temps il faudra pour finalement l’obtenir, les joueurs seront récompensés avec une arme qui leur servira pour le reste de leur progression à Sanctuaire.