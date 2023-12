La meilleure classe du Holger 556 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le Holger 556 est un fusil d’assaut difficile à maîtriser mais dévastateur dans Warzone. Découvrez comment construire la meilleure classe Holger 556.

Au moment de vous déployer sur Urzikstan, mieux vaut avoir une solide idée des armes les plus efficaces de Call of Duty: Warzone.

Les fusils d’assaut sont encore et toujours l’une des options les populaires, et à raison. En effet, les AR sont les rois de la polyvalence, alliant un excellent TTK à un bon mix de précision, de maniabilité et de mobilité.

L’un des fusils d’assaut les plus passionnants est sans aucune doute le Holger 556. Ce dernier est capricieux, et difficile à prendre en main pour les nouveaux joueurs. Néanmoins, ceux qui prendront le temps de le dompter auront entre les mains une arme au potentiel destructeur incomparable.

Voici tout ce que vous devez savoir pour constituer la meilleure classe du Holger 556 dans Warzone.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du Holger 556 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Holger 556

Bouche : Silencieux Spitfire VT-7

Silencieux Spitfire VT-7 Canon : Chrios-6 Math

Chrios-6 Math Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Chargeur de 40 cartouches Lunette : Corio Eagleseye 2.5x

Corio Eagleseye 2.5x Crosse : Crosse d’assaut RB Addle

Le Holger 556 rayonne dans les affrontements à moyenne et longue distance dans Warzone. Néanmoins, il est important de lui donner un petit coup de pouce avec le Silencieux Spitfire VT-7 et le Canon Chrios-6 Math afin d’améliorer un peu la vitesse des balles et la protée des dégâts.

Pour contrôler le recul de la bête, une Crosse est indispensable, et nous vous conseillons d’opter pour la Crosse RB Addle qui est particulièrement efficace.

Le Chergeur de 40 cartouche est un incontournable. Vous n’avez pas envie de tomber à cours de munition en plein combat, alors prenez les mesures nécessaires.

Enfin, notre coup de cœur va pour la Lunette Corio Eagleseye, mais le choix d’une Lunette est avant tout une question de préférence. n’hésitez donc pas à adapter cet accessoire à votre convenance.

Les meilleurs atouts avec le Holger 556

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Démineur

Démineur Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Côté atouts, on opte en premier lieu pour Pas de course. Urzikstan est immense, et tout bonus à la mobilité est bon à prendre.

Démineur est un incontournable pour minimiser les conséquences de cette méta où quasiment tous les joueurs jouent avec des équipements explosifs.

Il est difficile de se passer de Trempé après s’être habitué à se remettre en selle avec seulement deux plaques d’armures. L’essayer, c’est l’adopter !

Enfin, Alerte maximale est un incontournable pour ne jamais se faire surprendre, et est désormais inclus dans de nombreuses classes.

Les meilleurs équipements avec le Holger 556

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Semtex

De nombreux équipements tactiques valent la peine d’être considérés, mais la polyvalence d’une smoke reste une valeur sûre. Pour semer le chaos, pour couvrir votre fuite ou pour bloquer une ligne de vue, ce petit bijou trouve toujours son utilité.

Côté Mortel, ce bon vieux Semtex fait toujours des miracles, alors pourquoi s’en priver ?

Comment débloquer le Holger 556 dans Warzone

Pour débloquer le Holger 556 dans Warzone, vous devez atteindre le niveau 37.

Les meilleures alternatives au Holger 556 dans Warzone

Le Holger 556 est trop difficile à contrôler à votre goût ? Nous avons le fusil d’assaut qu’il vous faut. En effet, nombre de joueurs préfèrent opter pour le MCW, légèrement moins létal mais autrement plus maniable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

