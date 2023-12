La meilleure classe du MTZ-556 dans Warzone : accessoires, atouts…

Le MTZ-556 est un fusil d’assaut relativement fiable à utiliser dans Warzone. Découvrez donc comment l’équiper.

La mise à jour de la saison 1 de Warzone est arrivée, apportant avec elle la nouvelle carte Urzikstan ainsi qu’une intégration complète avec Modern Warfare 3. Cela signifie que toutes les nouvelles armes de cet opus sont désormais disponibles dans le Battle Royale.

Les fusils d’assaut sont toujours très populaires dans Warzone, car ils offrent une grande polyvalence à toutes les distances.

Et si vous vous demandez par où commencer, le MTZ-556 est une option facile à utiliser qui peut tenir tête à certains des meilleurs choix du jeu.

Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Sommaire

Activision Le MTZ-556 est idéal pour les duels à mi-distance dans Warzone.

La meilleure classe du MTZ-556 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du MTZ-556

Canon : Canon long et lourd MTZ Drifter

: Canon long et lourd MTZ Drifter Accessoire canon : FTAC Ripper 56

: FTAC Ripper 56 Lunette : Forge Tac Delta 4

: Forge Tac Delta 4 Poignée arrière : Poignée de combat Bruen TR-24

: Poignée de combat Bruen TR-24 Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

Pour commencer cette classe du MTZ-556, nous vous conseillons d’équiper le Canon long et lourd MTZ Drifter qui améliore considérablement la portée et la vitesse des balles du fusil d’assaut, ce qui le rend bien plus utile dans les duels à moyenne portée.

Nous avons ensuite opté pour le FTAC Ripper 56 et la Poignée de combat Bruen TR-24, qui contribuent grandement à maîtriser le recul de votre arme.

La lunette Forge Tac Delta 4 offre une visée nette et une grande portée, mais elle peut être remplacée par la lunette de votre choix. Enfin, le Chargeur à tambour de 50 cartouches vous permet d’affronter plusieurs ennemis avant d’avoir à recharger.

Les meilleurs atouts avec le MTZ-556

Atout 1 : Endurci au combat

Endurci au combat Atout 2 : Pas de course

Pas de course Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Nous vous conseillons d’équiper les atouts Pas de course et Endurci au combat, qui vous permettent de sprinter plus longtemps et d’encaisser plus de dégâts explosifs.

Trempé est également indispensable, car il réduit le nombre de plaques nécessaires pour obtenir une armure maximale. Enfin, Alerte maximale vous informera dès qu’un ennemi vous regardera, ce qui vous permettra de réagir et de vous mettre à l’abri.

Les meilleurs équipements avec le MTZ-556

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Semtex

La Semtex est idéale pour abattre rapidement un adversaire et nettoyer des pièces étroites, tandis que la Grenade flash peut désorienter un ennemi avant que vous ne passiez à l’action.

Comment débloquer le MTZ-556 dans Warzone

Vous pouvez débloquer le MTZ-556 dans Warzone en atteignant le niveau 12.

Les meilleures alternatives au MTZ-556 dans Warzone

Si le MTZ-556 ne vous convient pas, le DG-56 pourrait alors vous intéresser si vous arrivez à supporter sa cadence de tir en rafale.

Le Holger 556 est également une option extrêmement facile à utiliser à toutes les distances.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

