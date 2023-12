La meilleure classe du DG-56 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Les fusils à rafales sont de retour avec le DG-56 qui est une option très puissante dans Warzone. Découvrez donc comment équiper cette arme.

Les armes à rafales ont connu une histoire mitigée dans Warzone, certaines étant excellentes comme le M16 ou le DMR de Black Ops Cold War, mais la plupart ne parvenant pas à s’imposer dans la méta.

Inspiré du QBZ-97 du monde réel, le DG-56 est un fusil d’assaut à rafales de trois coups qui devrait changer la donne en offrant une option solide grâce à sa précision impressionnante et à son TTK compétitif.

Cela dit, ce n’est pas l’arme la plus facile à utiliser et une classe adaptée est plus que nécessaire pour en tirer le meilleur parti.

Découvrez donc comment équiper le DG-56 dans Warzone.

Sommaire

Activision Avec le DG-56, les fusils à rafales redeviennent une option viable dans Warzone.

La meilleure classe du DG-56 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du DG-56

Bouche : Silencieux Sonic

: Silencieux Sonic Canon : Canon LS18 DG-56

: Canon LS18 DG-56 Lunette : Corio Eagleseye x2,5

: Corio Eagleseye x2,5 Crosse : Plaque matelassée Soldier Pro

: Plaque matelassée Soldier Pro Chargeur : Chargeur à tambour de 60 cartouches

L’objectif de toute arme à rafales est de réduire le recul afin de la rendre plus cohérente et d’étendre la portée des dégâts effectifs. En ce qui concerne la portée, le Canon LS18 DG-56 et le Silencieux Sonic se combinent bien pour améliorer la portée, mais aussi pour réduire le recul et rendre votre arme silencieuse.

En ce qui concerne le contrôle du recul, rien n’est plus efficace que la crosse Plaque matelassée Soldier Pro qui réduit massivement le contrôle de l’à-coup, la caractéristique la plus importante d’un fusil à rafales. Le plus intéressant, c’est que les inconvénients liés à l’utilisation de cet accessoire sont largement négligeables.

Comme pour toutes les armes de Warzone, il est toujours utile d’avoir un plus gros chargeur et c’est ce que propose le DG-56 avec son Chargeur à tambour de 60 cartouches. Ce chargeur étendu est très utile pour le DG-56, qui est déjà peu gourmand en munitions du fait de son tir en rafale.

Enfin, la lunette Corio Eagleseye x2,5 s’est imposée comme un viseur de premier plan pour les fusils d’assaut grâce à son faible recul visuel et à la clarté de la vue qu’elle procure.

Les meilleurs atouts avec le DG-56

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Irradié

Irradié Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Pas de course est une option méta car il double non seulement la durée de votre sprint tactique mais réduit également son délai d’utilisation, ce qui vous permet de l’utiliser plus souvent.

Cet atout fonctionne bien avec Irradié, qui augmente encore la vitesse de déplacement lorsque vous êtes dans le gaz, ce qui vous permet d’éviter de vous faire surprendre par la zone.

Trempé va ensuite réduire le nombre de plaques d’armure nécessaires pour une santé complète de trois à deux.

Enfin, comme dans Warzone 2, Alerte maximale est un atout primordial puisqu’il vous avertit lorsqu’un ennemi vise dans votre direction. Cela vous permet d’esquiver préventivement les tirs et vous sauvera régulièrement la vie.

Les meilleurs équipements avec le DG-56

Mortel : Semtex

Semtex Tactique : Grenade fumigène

Vous ne pouvez pas vous tromper avec la Semtex pour l’emplacement mortel car elle peut être lancée rapidement et loin pour endommager et abattre de manière fiable les joueurs ennemis.

La meilleure grenade tactique reste la grenade fumigène, car la couverture improvisée qu’elle peut fournir est percutante et fera régulièrement la différence.

Comment débloquer le DG-56 dans Warzone

Le DG-56 est débloqué dans Warzone par l’intermédiaire du déblocage d’arsenal, accessible pour la première fois au niveau 25. Après avoir atteint le niveau approprié, activez le DG-56 et relevez 3 défis quotidiens.

Les meilleures alternatives au DG-56 dans Warzone

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une arme à rafales, le Holger 556 est en concurrence directe avec le DG-56, excellant dans des situations similaires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

