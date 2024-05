La meilleure classe du Kar98k dans Warzone : accessoires, atouts…

Le légendaire Kar98k est de retour dans Warzone. Si vous souhaitez tirer pleinement parti de ce fusil tactique, voici alors la meilleure classe.

Warzone propose de nombreuses armes emblématiques que les joueurs de CoD connaissent et adorent, du M4 à la MP5. Cependant, en ce qui concerne le Battle Royale de Call of Duty, peu d’armes sont aussi emblématiques que le Kar98k, qui a fait un retour triomphal dans la Saison 4.

Si vous souhaitez profiter du retour de cette célèbre arme, voici alors la meilleure classe du Kar98k que vous pouvez utiliser dans Warzone.

Sommaire

Activision L’emblématique Kar98k est de retour dans Warzone.

La meilleure classe du Kar98k dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Kar98k

Canon : Canon long Präzisionsgewehr 762

: Canon long Präzisionsgewehr 762 Bouche : Silencieux Sonic L

: Silencieux Sonic L Munitions : Munitions à grain élevé 7,92

: Munitions à grain élevé 7,92 Sangles : Sangle de ciblage

: Sangle de ciblage Lunette : Corio VRS x13

Cette classe du Kar98k dans Warzone vise à augmenter la vélocité des balles, la portée des dégâts et la vitesse de visée pour donner à ce sniper sa sensation de tir rapide et mortel en une balle.

Le Canon long Präzisionsgewehr 762, le Silencieux Sonic L et les Munitions à grain élevé 7,92 se combinent parfaitement pour améliorer la portée des dégâts et la vélocité des balles du Kar98k, afin de l’exploiter au maximum dans les duels à longue portée.

Ensuite, Target Sling est essentielle pour offrir au Kar98k une vitesse de visée rapide, permettant d’utiliser ce fusil emblématique dans les combats rapprochés et de tirer rapidement en entrant et sortant de couverture.

Enfin, le Kar98k ne vient pas avec une lunette, nous avons donc opté pour le Corio x13 VRS, une lunette longue portée qui permet d’exceller à distance.

Les meilleurs atouts avec le Kar98k

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

Trempé Atout 4 : Alerte maximale

En ce qui concerne les atouts, Pas de course et Tour de passe-passe sont indispensables, car ils améliorent la maniabilité et la vitesse de déplacement, essentielles pour entrer et sortir du combat avec le Kar98k dans Warzone.

Ensuite, Trempé vous permet de n’utiliser que deux plaques d’armure pour revenir à une protection maximale, tandis qu’Alerte maximale est le choix parfait pour un sniper, car il vous indique de quelle direction vous avez été repéré, vous permettant ainsi de viser et de riposter.

Les meilleurs équipements avec le Kar98k

Tactique : Grenade fumigène

Grenade fumigène Mortel : Couteau de lancer

Concernant l’équipement, le Couteau de lancer est parfait pour une élimination rapide ou pour finir des joueurs à terre, tandis que la Grenade fumigène offre un écran de couverture lorsque vous essayez de vous échapper d’une situation difficile.

Comment débloquer le Kar98k dans Warzone

Pour débloquer le Kar98k dans Warzone, vous devez débloquer et compléter le Secteur 5 du Passe de combat de la Saison 4. Il s’agit d’un secteur gratuit dans le Passe de combat, donc il n’est pas nécessaire de payer pour la version premium.

Les meilleures alternatives au Kar98k dans Warzone

Si vous n’avez pas encore débloqué le Kar98k et que vous cherchez une bonne alternative en attendant, essayez le Longbow, car il offre également une meilleure mobilité et maniabilité par rapport aux autres snipers.

Ou, si vous cherchez quelque chose qui peut éliminer en une balle de manière constante tout en ayant une touche de nostalgie, essayez le FJX Imperium, qui rappelle le légendaire Intervention.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

