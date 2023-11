La meilleure classe de la Bruen MK9 dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

La Bruen MK9 est une mitrailleuse étonnement mobile dans Modern Warfare 3. Découvrez la meilleure classe de cette LMG ultra polyvalente.

La mitrailleuse Bruen MK9 a fait sa première apparition dans le Modern Warfare de 2019, et fait un retour triomphal dans MW3. Cette arme directement inspirée de la M249 SAW est l’une des quatre LMG disponibles au lancement du dernier opus de Call of Duty.

Si la plupart des mitrailleuses sont lourdes et heurtent grandement la mobilité du porteur, la Bruen MK9 fait exception à la règle. Sa versatilité la rapproche assez des fusils d’assaut, et son léger malus de mobilité par rapport aux AR méta est compensé par une portée exceptionnelle.

Voici les meilleurs accessoire et équipements pour monter de toute pièce la meilleure classe de la Bruen MK9 dans Modern Warfare 3.

Sommaire

Activision

La meilleure classe de la Bruen MK9 dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires de la Bruen MK9

Canon : Canon EXF Foresight 23”

Lunette : Réflecteur MK. 3

Crosse : Crosse Lane-56

Accessoire canon : Garde-main XRK Edge BW-4

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

L’atout principal de la Bruen MK9 est la possibilité de miser sur la mobilité et la maniabilité pour avoir une sorte d’hybride de LMG et de fusil d’assaut à la portée effective démentielle.

Pour se faire, on vous conseille fortement de commencer par équiper l’incontournable Chargeur de 60 cartouches. Couplé au canon EXF Foresight 23″ et à l’accessoire canon Garde-main XRK Edge BW-4, vous pourrez arpenter la carte rapidement et avec agilité.

Afin de gagner en précision, on opte pour la crosse Lane-56 qui réduit considérablement le recul, et pour l’excellent Reflecteur MK.3.

Les meilleurs atouts et équipements avec la Bruen MK9

Gilet : Gilet d’infanterie

Gants : Gants de commando

Bottes : Bottes de couverture

Équipement : Camouflage antidétection

Tactique : Grenade flash

Létal : Grenade frag

Les équipement de cette classe Bruen MK9 sont on ne peut plus classiques. La combinaison du Gilet d’infanterie et des Bottes de couverture vous permettent de profiter au maximum du sprint tactique sans pour autant faire un vacarme d’enfer.

Avec les Gants de commando qui vous permettent de recharger en sprintant, vous avec accès à une excellent mobilité. Pour vous aider à manœuvrer sur la carte, on choisit le Camouflage antidétection qui vous protègera des radars ennemis.

Enfin, l’incontournable combo des grenades flash et frag permet de débusquer des ennemis cachés, de gagner du temps, de créer une diversion… bref, leur polyvalence est trop grande pour s’en priver.

Comment débloquer la Bruen MK9 dans MW3

Pour débloquer cette mitrailleuse, vous devez atteindre le niveau 31 en jouant au mode multijoueur ou Zombies de MW3. Après avoir débloqué la Bruen MK9, vous devrez atteindre le niveau d’arme 20 pour acquérir tous ses accessoires uniques.

Les meilleures alternatives à la Bruen MK9 dans MW3

Si la Bruen MK9 n’est pas à votre goût mais que vous souhaitez rester dans le registre les mitrailleuses polyvalentes, nous vous conseillons l’impressionnante Holger 26.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

