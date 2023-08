La meilleure classe du Lachmann Shroud dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

La méta à courte portée est très ouverte dans Warzone, et le Lachmann Shroud fait partie des meilleures options. Découvrez donc comment vous devez équiper cette arme.

À l’occasion du lancement de la MAJ Rechargée de la Saison 5, les développeurs de Warzone ont déclaré que “la catégorie des mitraillettes est très saine, avec un nombre impressionnant de six mitraillettes qui se situent à moins de 10 points de pourcentage de différence dans le ratio K/D aux niveaux de compétence les plus élevés.”

Les développeurs ont également admis de manière surprenante que la PDSW 528 était peut-être la meilleure.

Cependant, avec l’arrivée du Lachmann Shroud, la méta à courte portée du Battle Royale semble avoir été perturbée.

Sommaire

La meilleure classe du Lachmann Shroud dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du Lachmann Shroud

Laser : VLK LZR 7MW

Crosse : FT Mobile

Poignée arrière : Lachmann TCG

Munitions : Sub OP 9mm

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Infinity Ward a décrit le Lachmann Shroud comme une “mitraillette 9 mm furtive et mortelle” qui “dispose de modes de tir en rafale et semi-automatique qui permettent une mobilité et une puissance d’arrêt considérable jusqu’à moyenne portée”.

Il ne s’agit donc pas d’une arme traditionnelle à courte portée. Il peut être difficile au début d’utiliser une mitraillette à tir en rafale de près, mais les joueurs finiront par se rendre compte de son potentiel.

Les meilleurs atouts pour une classe Lachmann Shroud

Atout de base 1 : Pas de course

Atout de base 2 : Surarmement

Atout bonus : Livraison express

Atout ultime : Alerte maximale

Pas de course permet de se déplacer plus rapidement et va également améliorer la durée de votre sprint tactique. Ensuite, nous vous recommandons d’utiliser Surarmement pour associer votre mitraillette à une arme méta à longue portée comme le Kastov 762 ou le Cronen Squall.

Livraison express sera très utile pendant la durée d’une partie de Warzone, car vous commencerez avec un Lethal supplémentaire et votre équipement va se recharger en 30 secondes. Enfin, Alerte maximale peut vous sauver la vie, car les impulsions de vision vous avertissent lorsqu’un ennemi vous repère.

Les meilleurs équipements pour une classe Lachmann Shroud

Tactique : Grenade fumigène

Mortel : Charge pénétrante

En ce qui concerne l’équipement, la charge pénétrante est idéale car elle permet d’infliger des dégâts explosifs, tandis que la grenade fumigène vous offrira une certaine protection lorsque vous êtes à découvert.

Comment débloquer le Lachmann Shroud dans Warzone 2

Pour débloquer le Lachmann Shroud , les joueurs doivent relever les quatre défis initiaux du Secteur E0 dans le passe de combat et abattre 30 joueurs avec une mitraillette au jugé.

Les meilleures alternatives au Lachmann Shroud dans Warzone 2

Comme nous l’avons déjà mentionné, si le Lachmann Shroud n’est pas votre tasse de thé, il existe d’autres mitraillettes viables comme le PDSW 528 ou le Lachmann Sub.