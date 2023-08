Comment débloquer le Lachmann Shroud dans Warzone et MW2

Le Lachmann Shroud offre une alternative inédite au Lachmann Sub et débarque dans Warzone 2 et Modern Warfare 2 à l’occasion de la Saison 5 Rechargée. Voici tout ce que vous devez savoir pour débloquer cette nouvelle mitraillette.

Actuellement, une arme méta à courte portée domine clairement le reste du lot dans Warzone. Selon WZRanked, le Lachmann Sub (MP5) affiche un taux de sélection de 18,4%, suivi de près par l’ISO 45 à 8,6%.

Mais la méta va certainement connaître un bouleversement avec la prochaine mise à jour d’équilibrage des armes de la Saison 5 Rechargée. Mais plutôt que les habituels nerfs et buffs, cette mise à jour de mi-saison va également introduire un nouveau contrepoids pour ceux qui n’utilisent que quelques mitraillettes puisque la nouvelle mitraillette Lachmann Shroud s’apprête à faire son entrée fracassante dans Warzone et MW2.

Plongeons alors directement sur la manière de débloquer cette arme inédite.

Activision

Pour débloquer le Lachmann Shroud, les joueurs doivent terminer les quatre premiers défis du Secteur E0 dans le passe de combat et réaliser 30 éliminations au jugé avec des mitraillettes.

Les joueurs pourront débloquer l’arme dès le début de la Saison 5 Rechargée le 30 août.

Infinity Ward décrit le Lachmann Shroud comme une “mitraillette 9mm furtive et mortelle” qui “dispose de modes de tir en rafale et semi-automatique, offrant ainsi une grande mobilité et une puissance d’arrêt à moyenne portée.”

Comme les M13C et Fennec, le Lachmann Shroud est équipé d’un silencieux intégré. C’est une nouvelle excitante pour les fans qui ont adoré le MP5 dans Modern Warfare 2019, car c’était un accessoire plébiscité qui ne figurait pas sur le Lachmann Sub de MW2.