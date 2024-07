Ce simple accessoire de MW3 transforme une mitraillette oubliée en véritable menace

Modern Warfare 3 propose de nombreuses pièces détachées uniques permettant aux joueurs de transformer le fonctionnement de plusieurs armes.

Parmi elles, le JAK Decimator est un accessoire qui transforme le Lachmann Shroud (ou Enveloppe Shroud), une mitraillette oubliée, en une arme automatique redoutable.

Initialement, cet accessoire n’a pas attiré l’attention car les développeurs l’ont secrètement introduit lors de la Saison 4. Cependant, les joueurs ont depuis découvert qu’il est étonnamment efficace dans le mode multijoueur de MW3.

Lorsqu’elle est équipée de cet accessoire, l’arme rappelant la célèbre MP5 offre une excellente mobilité et cadence de tir pour affronter les ennemis à courte portée. De plus, son potentiel de TTK de 225ms avec l’accessoire vous donne une sensation de quasi-invincibilité face à toute autre arme.

Dans sa vidéo du 22 juillet, le créateur de contenu TheXclusiveAce a également mis en avant ce kit de conversion en affirmant qu’il permet à l’arme de surpasser toutes les autres mitraillettes, à l’exception de la WSP Swarm. Néanmoins, il offre une meilleure portée de dégâts maximale, précision et polyvalence comparé à cette dernière.

Le JAK Decimator est devenu incroyablement puissant grâce à son défi de déblocage simple, nécessitant seulement 30 éliminations avec une mitraillette équipée d’un silencieux. Vous pouvez facilement accomplir cela dans une partie multijoueur sur des petites cartes comme Rust ou Meat.

Si vous êtes un joueur qui aime constamment rusher et affronter des ennemis à courte distance, ce kit de conversion vous sera plus qu’utile. Cependant, il limitera légèrement votre portée, rendant plus difficile l’élimination d’ennemis à moyenne et longue distance.

Par conséquent, avoir la meilleure classe du Lachmann Shroud est essentiel pour en tirer le meilleur parti. Pour cela, équipez le JAK Decimator, qui augmente la cadence de tir et la vélocité des balles. De plus, il possède un silencieux intégré pour vous garder hors des radars ennemis.

Pour compenser le faible recul et le contrôle de l’arme avec ce kit de conversion, équipez le Garde-main XTEN Phantom-5 avec le Laser Kimura RYL33. Cette configuration améliorera le contrôle du recul, la vitesse de visée et le temps de transition du sprint au tir.

Le Chargeur de 40 cartouches vous empêchera de manquer de munitions facilement. Enfin, la lunette JAK sans verre vous offrira une vision claire.

Assurez-vous de compléter cette classe en utilisant les meilleurs paramètres manette et audio. Cela vous permettra d’entendre toute menace à proximité et de les éliminer efficacement.