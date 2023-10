Cette puissante classe du Lachmann 556 domine Warzone avec un recul inexistant

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle classe dans Warzone, jetez alors un œil sur le Lachmann 556 qui a été nettement amélioré lors des dernières mises à jour et qui est maintenant un choix de premier ordre.

Bien que le compte à rebours pour le cycle de Modern Warfare 2 et Warzone touche à sa fin, les développeurs continuent de déployer toute une série de modifications sur les deux jeux.

Et depuis les derniers changements d’équilibrage d’armes, la méta de Warzone est en plein bouleversement.

Les autrefois dominants Lockwood 300 et TR-76 Geist ont subi de lourds nerfs et ne sont plus aussi présents. À l’inverse, le BAS-P et Rapp H ont tous deux gagné quelques places et sont devenus d’excellentes options pour les utilisateurs de mitraillettes et mitrailleuses.

Cependant, si vous êtes le genre de joueur qui préfère élaborer une classe autour d’un fusil d’assaut, il est alors temps de réexaminer le Lachmann 556.

La meilleure classe du Lachmann 556 dans la saison 6 de Warzone

Le spécialiste de Warzone, Metaphor, a récemment déclaré que le Lachmann 556 a été “suramélioré” et qu’il est maintenant l’une des “meilleures” armes du Battle Royale.

“Cette arme est maintenant incroyable. Elle était plutôt moyenne auparavant, mais elle est désormais de premier ordre à mon avis. Cette chose n’a aucun recul“, a-t-il déclaré.

Pour cette classe, pas besoin d’un équipement excentrique. La classe de Metaphor utilise le silencieux standard Sakin-Tread 40, la poignée FTAC Ripper, la lunette Aim OP-V4 et un chargeur de 60 cartouches.

Bouche : Sakin-Tread 40

Canon : Canon Rapp Lachmann de 15,9″

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Lunette : Aim OP-V4

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Évidemment, tout le monde n’utilise pas la lunette Aim OP-V4 de nos jours et certains préfèrent une visée thermique en raison des cartes sur le thème d’Halloween. Néanmoins, c’est toujours un excellent choix.

Même si vous êtes du genre à ne pas vouloir changer vos habitudes avant l’arrivée de MW3, donner une chance au Lachmann peut vraiment valoir le coup.