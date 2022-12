La meilleure classe du Lachmann-762 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le Lachmann-762 est une arme qui peut faire très mal dans Warzone 2 à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Si les fusils d’assaut et les mitraillettes ont tendance à être les plus populaires auprès des joueurs de Warzone 2, les fusils de combat valent également la peine d’être essayés, car ils constituent un excellent choix pour les situations de combat à longue et moyenne distance.

Et parmi eux, le Lachmann-762 est un excellent choix en raison de sa puissance de feu et de son recul relativement facile à contrôler.

Alors si vous souhaitez essayer cette arme dans Warzone 2, découvrez les meilleurs accessoires et atouts que vous devez équiper.

Sommaire

Activision Le Lachmann-762 est une arme très efficace dans Warzone 2.

La meilleure classe du Lachmann-762 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du Lachmann-762

Bouche : Polarfire-S

Canon : Canon Romeo FT 16″

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Laser : Laser STOVL DR

Lunette : Point Rouge Cronen Mini

Nous allons commencer cette classe du Lachmann-762 de Warzone 2 en équipant le Polarfire-S afin de booster la portée des dégâts et la douceur du recul du fusil de combat. Le Canon Romeo FT 16″ améliore également la portée des dégâts tout en boostant la vélocité des balles et la précision du tir au jugé.

Le FTAC Ripper 56 améliorera la stabilité afin que le Lachmann-762 puisse éliminer les cibles avec plus de précision, et le Laser STOVL DR améliorera l’ADS ainsi que la vitesse de tir.

Enfin, nous avons opté pour le Point Rouge Cronen Mini afin d’éliminer les ennemis à distance plus facilement.

Les meilleurs atouts pour une classe Lachmann-762

Pack d’atouts : Spécialiste en armes

: Spécialiste en armes Surarmement

Gros bras

Observateur

Survivant

L’ensemble des caractéristiques du pack Spécialiste en armes comprend l’option Surarmement, qui vous permet d’équiper une mitraillette à courte portée comme le Sub Lachmann pour les situations de combat rapproché, et l’atout Bras fort, qui vous permet de lancer votre équipement sur une plus grande distance.

Observateur peut être utilisé pour repérer les améliorations de combat de vos adversaires, et Survivant permettra à vos coéquipiers de vous réanimer plus rapidement tout en indiquant la position de l’adversaire qui vous a mis à terre.

Les meilleurs équipements pour une classe Lachmann-762

Tactique : Grenade flash

Mortel : Charge pénétrante

Pour notre équipement, nous avons choisi la charge pénétrante pour infliger des dégâts explosifs à vos adversaires à travers des surfaces, et la grenade flash est l’outil parfait pour aveugler vos ennemis suffisamment longtemps pour que votre équipe puisse les éliminer.

Comment débloquer le Lachmann-762 dans Warzone 2

Vous pouvez débloquer le Lachmann-762 dans Warzone 2 en atteignant le niveau 16.

Les meilleures alternatives au Lachmann-762 dans Warzone 2

Le FTAC Recon est une excellente alternative au Lachmann-762, capable d’abattre des adversaires en deux balles seulement. Le fusil d’assaut M4 est également une arme polyvalente qui mérite de s’y intéresser.