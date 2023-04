La meilleure classe du FJX Imperium (Intervention) dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

L’emblématique fusil de précision Intervention est de retour dans Warzone 2 rebaptisé sous le nom de FJX Imperium. Découvrez donc comment l’équiper afin qu’il soit le plus puissant possible.

Si Warzone 2 propose déjà de nombreux snipers, le FJX Imperium (ou Intervention) figure parmi les plus appréciés des joueurs en raison de son passif sur Call of Duty.

Ce sniper permet à tous les joueurs de revenir en 2009 afin de pouvoir quickscope et enchainer les kills rapidement.

Mais si vous souhaitez l’utiliser au mieux, il est alors important d’équiper les bons accessoires et atouts.

Activision Le FJX Imperium est capable de tuer en une balle.

La meilleure classe du FJX Imperium dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du FJX Imperium

Canon : Ceros 29″

Bouche : FTAC Reaper

Laser : VLK LZR 7MW

Lunette : SPX-80 x6,6

Munitions : .408 Explosif

Pour commencer cette classe du FJX Imperium, nous vous conseillons d’opter pour le canon Ceros 29″ qui confère au sniper une vitesse de balle accrue qui lui permet de frapper plus fort sur de plus longues distances. Nous l’avons associé au FTAC Reaper pour améliorer encore la vitesse des balles et la portée des dégâts.

Le VLK LZR 7MW va ensuite améliorer considérablement l’ADS et la vitesse de mise à feu, ce qui le rend idéal pour l’observation rapide à courte et moyenne distance.

Bien que la lunette standard du FJX Imperium soit assez solide, nous avons opté pour la SPX-80 6,6x pour vous donner plus de choix en matière de grossissement.

Enfin, la clé de cette classe est les munitions .408 Explosif,qui permettent à l’Intervention d’abattre des ennemis entièrement plaqués d’une seule balle à la tête.

Les meilleurs atouts pour une classe FJX Imperium

Atout de base 1 : Démineur

Atout de base 2 : Pas de course

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

Démineur va vous protéger de tous les explosifs tandis que Pas de course vous permet de vous déplacer beaucoup plus rapidement sur la carte.

Main leste vous permettra ensuite de recharger plus rapidement et facilitera également la transition entre votre arme principale et secondaire.

Enfin, Fantôme vous cachera de tout drone ou capteur cardiaque, ce qui est extrêmement utile dans Warzone.

Les meilleurs équipements pour une classe FJX Imperium

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

La Semtex vous permettra de dégager les espaces restreints tandis que la grenade flash désorientera les ennemis pendant un bref instant.

Comment débloquer le FJX Imperium dans Warzone 2

L’intervention, ou FJX Imperium, peut être débloquée grâce au passe de combat de la saison en terminant le Secteur C4.

Il s’agit de l’un des niveaux gratuits, il n’est donc pas nécessaire d’acheter le passe de combat pour mettre la main sur ce sniper emblématique.

Les meilleures alternatives au FJX Imperium dans Warzone 2

Si l’Intervention ne vous convient pas, le Victus XMR est alors un autre sniper mortel capable de tuer en une balle.

D’un autre côté, si le quickscoping est votre passion, le SP-X 80 pourrait alors être un excellent choix en raison de sa mobilité impressionnante.