Les meilleurs snipers de Warzone : Classement de la Saison 2

Si vous cherchez à dominer à longue distance dans Warzone, les fusils de précision sont alors le meilleur choix. Découvrez donc notre classement des meilleurs snipers à utiliser dans la Saison 2 du Battle Royale.

La Saison 2 Rechargée de Warzone bat son plein, et cette mise à jour de mi-saison a apporté un nouvel emplacement sur Fortune’s Keep, et, plus important encore, des changements dans l’équilibrage des armes pour secouer la méta.

Heureusement, les snipers sont toujours très populaires dans Warzone, en grande partie grâce à leur capacité à abattre les adversaires à longue distance en quelques tirs seulement. Cette caractéristique est particulièrement importante sur les grandes cartes telles que Urzikstan, mais elle peut également s’avérer avantageuse sur les cartes Résurgence.

Alors si vous cherchez à utiliser les meilleurs fusils de précision dans Warzone, voici notre classement des meilleures options.

Classement des meilleurs snipers de Warzone

Il y a un total de 11 snipers dans Warzone. Si vous avez du mal à déterminer lesquels sont les meilleurs, nous avons classé toutes ces armes de la meilleure à la pire :

XRK Stalker KATT-AMR MCPR-300 FJX Imperium (Intervention) Victus XMR Longbow Signal 50 KV Inhibitor Carrack .300 SP-X 80 LA-B 330

Les meilleurs snipers de Warzone

5. Victus XMR

Activision Le Victus XMR est une arme redoutable de Modern Warfare 2.

Le Victus XMR conserve une base de fans grâce à son excellente mobilité et maniabilité. Ce sniper a un bon équilibre de maniabilité et de portée de dégâts, ce qui le rend capable d’abattre des ennemis à des distances incroyables.

4. FJX Imperium

Activision Le FJX Imperium est un sniper redoutable à toutes les distances.

L’emblématique Intervention, maintenant appelé FJX Imperium, a réussi à maintenir sa position dans le top, car les joueurs de la Saison 2 continuent de le trouver extrêmement utile pour les longues distances. Ce puissant sniper trouve l’équilibre parfait entre portée et mobilité.

3. MCPR-300

Activision Le MCPR-300 peut faire des kills à des distances folles dans Warzone

Le MCPR-300 de MW2 reste un choix de sniper très puissant dans Warzone. Ce sniper était un choix favori des fans lors de l’itération précédente, étant donné sa grande performance pour le combat à longue portée. Cependant, cette arme a besoin de munitions explosives afin de pouvoir one-shot.

2. KATT-AMR

Activision Le KATT-AMR est devenu le meilleur sniper de Warzone lors de l’intégration de MW3.

Autrefois le seul sniper capable d’éliminer les ennemis en une balle dans Warzone, le KATT-AMR a perdu sa position face au XRK Stalker. Bien qu’il soit considéré comme un sniper “lent et lourd”, lorsqu’on utilise les bons accessoires, cette arme se vantant d’excellents dégâts, vitesse de balle et portée de dégâts.

1. XRK Stalker – Le meilleur sniper de Warzone

Activision Le XRK Stalker est maintenant capable de one-shot dans Warzone.

Depuis la Saison 2, le XRK Stalker est capable de tuer en une balle, ce qui lui permet de revendiquer la première place des meilleurs snipers de Warzone. Cette arme est connue pour sa grande mobilité, son temps de visée et ses dégâts exceptionnels.

Le XRK Stalker est maintenant le fusil de sniper le plus puissant et le plus populaire pour dominer à longue distance à Urzikstan et Fortune’s Keep, rappelant le bien-aimé Kar98k de la première itération du jeu.

