La meilleure classe du FJX Horus dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le FJX Horus est une mitraillette prête à bouleverser la méta de Modern Warfare 3. Découvrez donc comment l’équiper.

Les mitraillettes ont toujours joué un rôle crucial en multijoueur, étant la meilleure option pour les duels à courte portée. Modern Warfare 3 ne déroge pas à la règle avec des armes comme la WSP Swarm et l’AMR9 parmi les plus fortes du jeu.

Introduit dans la Saison 3, le FJX Horus perpétue cet héritage en offrant une autre mitraillette redoutable qui inflige des dégâts incroyables de près. Ce n’est pas l’arme la plus polyvalente, mais cette version de l’authentique MP9 est mortelle si elle est utilisée correctement.

Pour en tirer le meilleur parti, voici comment vous devez l’équiper.

Sommaire

Activision Le FJX Horus est une excellente arme de combat rapproché.

La meilleure classe du FJX Horus dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du FJX Horus

Bouche : Compensateur FTAC Castle

Canon : Canon léger Ruse-90

Lunette : Reflex Quarters classique

Crosse : Crosse Modus 30

Accessoire canon : Poignée Doorstop

Pour rendre le FJX Horus aussi efficace que possible, il faut alors améliorer sa mobilité. Pour ce faire, équipez la Crosse Modus 30 et le Canon léger Ruse-90 qui, utilisés ensemble, transforment le FJX Horus en l’une des armes les plus mobiles de MW3.

Un inconvénient de ces accessoires est que l’arme souffre d’un certain recul. Le Compensateur FTAC Castle résout largement ce problème sans trop ralentir le FJX Horus.

Pour rendre cette mitraillette vraiment précise, nous vous conseillons d’utiliser la Poignée Doorstop. Les améliorations apportées au recul horizontal et à la stabilité de tir sont extrêmement perceptibles et facilitent le maintien de cette arme sur la cible tout en appuyant sur la gâchette.

Bien que le viseur de base du Horus n’est pas si horrible, si vous souhaitez suivre facilement les ennemis avec précision, le Reflex Quarters classique fait alors le travail.

Les meilleurs atouts et équipements avec le FJX Horus

Gilet : Gilet de ninja

Bottes : Bottes de traqueur

Équipement : Pirate de données

Tactique : Grenade paralysante

Mortel : Couteau de lancer

Amélioration de combat : Silence de mort

Puisque vous serez constamment en mouvement avec le FJX Horus, il est logique d’utiliser le Gilet de ninja. Ce gilet rend vos pas silencieux et réapprovisionne les couteaux de lancer, vous rendant à la fois furtif et mortel.

Le Gilet de ninja offrant déjà les avantages des Chaussures de couverture, l’emplacement des bottes est donc mieux utilisé pour les Bottes de traqueur. Celles-ci augmentent la vitesse de déplacement en strafe et en visée, vous permettant de vous déplacer et de presser les ennemis plus facilement tout en profitant de l’excellente mobilité du FJX Horus.

Quant à l’unique emplacement d’équipement, l’atout Pirate de données ajouté dans la Saison 3 est une option fantastique avec une mitraillette mobile comme celle-ci, car il fait en sorte que les joueurs que vous tuez lâchent un smartphone. Il suffit de collecter ce smartphone pour obtenir un ping radar gratuit exposant les emplacements d’autres ennemis à proximité.

Comment débloquer le FJX Horus dans MW3

Pour obtenir le FJX Horus dans Modern Warfare 3, vous devrez compléter le Secteur 8 du Passe de combat de la Saison 3, nécessitant un total de 20 jetons de Passe de combat.

Les meilleures alternatives au FJX Horus dans MW3

Après son buff dans la Saison 3, le RAM-9 est une excellente alternative au FJX Horus. Son incroyable temps de transition du sprint au tir et sa maniabilité globalement excellente le rendent parfait pour jouer rapidement et pousser agressivement les autres joueurs.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

