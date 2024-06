Cette puissante classe Warzone reproduit l’emblématique Intervention de MW2

Un sniper de Modern Warfare 2 peut être utilisé pour recréer l’emblématique Intervention dans Warzone, transportant les joueurs en 2009 tout en infligeant des dégâts sérieux.

Les snipers ont toujours été un sujet de débat parmi les joueurs de Warzone depuis le lancement du jeu, des premiers jours où le Kar98k dominait sur Verdansk jusqu’à aujourd’hui, où cette même arme est de retour dans MW3, semant le chaos à la fois en Battle Royale et en multijoueur.

Bien que les développeurs de Modern Warfare 3, Sledgehammer Games, aient confirmé qu’un nerf du Kar98k arrivera à l’occasion de la mise à jour Rechargée de la Saison 4, cela ne signifie pas nécessairement que ce sniper sera enterré dans Warzone. Il est même possible que le Kar98 reste encore très puissant après la mise à jour.

Cela dit, si ce nerf marque la fin de la méta du Kar98 dans Warzone, il existe de nombreuses alternatives, notamment le MORS qui était auparavant méta, et avec cette classe que FaZe Swagg utilise pour reproduire l’Intervention.

En utilisant le FJX Imperium, le créateur de contenu a reproduit l’emblématique Intervention que beaucoup considèrent comme le meilleur sniper de l’histoire de Call of Duty.

Voici les accessoires que vous devez équiper :

Bouche : Silencieux Sonic L

: Silencieux Sonic L Laser : VLK LZR 7mw

: VLK LZR 7mw Crosse : Crosse FJX Lux-7

: Crosse FJX Lux-7 Munitions : Munitions à haute vélocité .408

: Munitions à haute vélocité .408 Poignée arrière : Poignée Skull-40

Comme l’explique Swagg dans la vidéo, vous pouvez remplacer les munitions haute vélocité par des munitions explosives si vous préférez. Cela augmenterait votre portée de dégâts, ce qui pourrait être très utile si vous aimez tirer à distance.

Bien que le FJX Imperium ne soit pas capable de one-shot un adversaire entièrement blindé, la baisse de dégâts est bien plus courte qu’avec le Kar98, à la fois à distance et de près, ce qui signifie des dégâts plus constants où que vous touchiez votre adversaire.

Comme toujours, il est important de préciser que vous devriez essayer cette classe pour voir comment elle fonctionne et apporter des ajustements en fonction de votre propre style de jeu et de ce qui vous semble le plus confortable.