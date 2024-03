Qu’est-ce que le scanner biométrique dans Warzone ?

La Saison 3 de Warzone introduira des scanners biométriques dispersés à travers Rebirth Island. Si vous vous demandez leur utilité, voici alors tout ce que vous devez savoir.

Chaque saison de Warzone apporte de nouvelles fonctionnalités que les joueurs peuvent utiliser à leur avantage. Avec la Saison 3, Warzone introduira le scanner biométrique, offrant des récompenses et avantages exclusifs en partie.

Si vous vous demandez comment va agir cette nouvelle fonctionnalité dans la Saison 3 de Warzone, voici tout ce que vous devez savoir.

Explication des scanners biométriques dans Warzone

Le scanner biométrique est une fonctionnalité qui permet aux joueurs de vérifier leurs statistiques une fois par partie et de créer une Carte d’Accès pour débloquer “un menu spécial dans n’importe quelle Station d’Achat de Rebirth Island”.

La carte Resurgence comportera 10 scanners biométriques pour créer une Carte d’Accès basée sur l’identité du joueur. Une fois la carte créée, les joueurs peuvent conserver la Carte d’Accès, l’inspecter pour voir leur nom, le Tag de Clan et le Niveau d’Accès, ou piller des Cartes d’Accès d’ennemis tombés au combat.

Il y a six raretés de Carte d’Accès dans Warzone :

Bronze (commune)

(commune) Argent (relativement commune)

(relativement commune) Or (peu commune)

(peu commune) Platine (rare)

(rare) Polyatomique (très rare)

(très rare) Orion (incroyablement rare)

Bien que Call of Duty n’ait pas révélé la probabilité d’obtenir chaque type de Carte d’Accès, les joueurs peuvent améliorer leur rareté si un coéquipier est à proximité pendant un scan.

Accès et récompenses du scanner biométrique à la station d’achat de Warzone

Une fois que les joueurs de Warzone ont leur Carte d’Accès de scanner biométrique ou une fois qu’ils en ont pillé une d’un ennemi tombé, ils peuvent alors se diriger vers n’importe quelle Station d’Achat de Rebirth Island où un menu spécial rempli de récompenses, basé sur la Carte d’Accès qu’ils possèdent, sera accessible.

Voici chaque menu spécial de Carte d’Accès de scanner biométrique disponible, tel qu’indiqué par le communiqué de la Saison 3 :

Bronze : Munitions aléatoires, Argent ($), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques.

: Munitions aléatoires, Argent ($), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques. Argent : Munitions aléatoires, Argent ($$), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques, Pack d’Atouts.

: Munitions aléatoires, Argent ($$), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques, Pack d’Atouts. Or : Munitions aléatoires, Argent ($$$), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques, Pack d’Atouts, Gilet Blindé, Amélioration de combat.

: Munitions aléatoires, Argent ($$$), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques, Pack d’Atouts, Gilet Blindé, Amélioration de combat. Platine : Munitions aléatoires, Argent ($$$$), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques, Pack d’Atouts, Gilet Blindé, Amélioration de combat, Série d’Éliminations.

: Munitions aléatoires, Argent ($$$$), Plaques d’Armure, Grenades Mortelles et Tactiques, Pack d’Atouts, Gilet Blindé, Amélioration de combat, Série d’Éliminations. Polyatomique : [[CLASSIFIE]] Équipements gratuits à la Station d’Achat, Arme [[CLASSIFIE]].

: [[CLASSIFIE]] Équipements gratuits à la Station d’Achat, Arme [[CLASSIFIE]]. Orion : [[CLASSIFIE]] Équipements gratuits à la Station d’Achat, Armes [[CLASSIFIE]], [[CLASSIFIE]] supplémentaires.

De plus, les développeurs ont confirmé que revenir à un scanner biométrique “lors de visites ultérieures, mais non consécutives peut débloquer une variété d’actifs supplémentaires”, incluant des camouflages et d’autres récompenses non encore révélées.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le scanner biométrique dans Warzone.

