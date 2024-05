Ce sniper iconique de Warzone fera enfin son retour avec la Saison 4

Le Kar98k est l’arme longue portée la plus emblématique de Warzone, et il ne fait désormais plus aucun doute qu’il sera de retour dans la Saison 4.

Les joueurs de Warzone ont de nombreux souvenirs du Kar98k dominant les longues distances lors des cycles de Verdansk et Caldera. Avec le retour de Rebirth Island dans la Saison 3, de nombreux fans de cette arme iconique se sont demandés si le Kar98k allait finir par revenir dans le battle royale.

Leurs prières ont visiblement été entendues, puisque Activision a teasé ce qui sera sans aucun doute le retour du Kaar98k dans Warzone.

Le teasing peu subtil mais diablement efficace provient de la campagne marketing de la Saison 4 des derniers opus de Call of Duty. Divers joueurs et influenceurs ont reçu un colis promotionnel, contenant notamment une étrange voiture miniature. Sur le blister de la voiture, un jeu a gratter révèle la lettre K, et le tout est accompagné d’une citation : “Bolt into Action”. Pour couronner le tout, un numéro de série sur l’emballage indique qu’il existe 98 exemplaire de la voiture miniature.

Tous les indices sont ainsi réunis : voiture (“car” en anglais), 98 exemplaires, la lettre K et bien sûr le “Bolt Action” qui vient effacer tous les doutes. Le Kar98k est de retour.

Si ce coup marketing bien trouvé confirme que ce fusil iconique revient dans la Saison 4 de Warzone, les dataminers avaient déjà de solides soupçons sur cet événement, avec des références au Kar98k trouvées suite à la mise à jour de la Saison 3.

Reste à savoir sous quelle forme le fusil iconique nous reviendra. Le Kar98k était un fusil de précision dans Vanguard, mais un fusil tactique dans Modern Warfare 2019. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à ce que l’arme se retrouve immédiatement dans les mains de nombreux joueurs nostalgiques lors du lancement de la Saison 4 de Warzone.

